Ford va investir 3,7 milliards de dollars au sein de sa production aux États-Unis. Une partie de l'investissement sera consacrée à la conception de la septième génération de Mustang et à la nouvelle génération de Ranger.

Un modèle destiné au professionnel et électrique est également prévu et sera fabriqué dans l'Ohio.

Un avenir électrique, mais pas que

Selon la feuille de route récemment dévoilée par la marque, la nouvelle Mustang sera produite au sein de l'usine de Flat Rock et le nouveau Ranger dans l'usine de Wayne, dans le Michigan. Au total, 3 200 emplois seront créés au sein des usines américaines de la marque.

Cet investissement vise également à augmenter la production du F-150 Lightning, le premier pick-up électrique de la marque et qui rencontre un succès tel, qu'il a dépassé les prévisions de la firme américaine.

Une annonce assez inattendue

Lors de l'annonce de ce nouvel investissement, Ford a inclus un petit "easter egg" au sein de l'annonce de la septième génération la Mustang. Il s'agit d'un petit "O" dans le mot "génération", qui intègre en son centre une grille de boîte manuelle à six rapports. Tout indique donc que la future Mustang conservera une boîte mécanique.

Et cette petite annonce va globalement à l'encontre des déclarations d'Ali Jammoul, le directeur du programme Ford Performance, qui s'était exprimé dans une interview récemment : "Je ne peux pas vous dire que nous conserverons éternellement une boîte de vitesses manuelle. Il est clair qu'il y aura davantage d'électrification et les boîtes de vitesses manuelles ne seront plus disponibles à l'avenir."

Visiblement, il faudra attendre encore un peu avant la fin de la Mustang thermique. La septième génération de Mustang devrait arriver en avril 2023, pour une commercialisation qui interviendrait la même année. Selon les premières rumeurs, le V8 devrait toujours être de la partie, mais une inédite déclinaison hybride rechargeable pourrait aussi voir le jour.

Un prototype de la septième génération de Ford Mustang a déjà été aperçu.

Plusieurs usines s'agrandissent

La Mustang ne sera pas le seul fruit des investissements de la marque. Dans l'Ohio, Ford investira 1,5 milliard de dollars dans la construction d'une nouvelle usine pour la production d'un nouveau véhicule commercial électrique, dont la commercialisation est prévue pour 2025. L'investissement servira principalement pour l'expansion de l'usine d'assemblage déjà présente dans l'Ohio, avec la création de 1 800 postes à la clé.

Enfin, l'usine de Kansas City, dans le Missouri, aura également le droit à un investissement de 95 millions de dollars pour augmenter la production du Transit et de sa variante électrique. 1 100 emplois seront créés par la même occasion.