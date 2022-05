Parmi les nombreuses familles de moteurs qui existent aujourd'hui, il en est une qui rencontre un certain succès après des clients grâce à ses performances et son appétit somme toute assez mesuré.

Il s'agit de la série des quatre cylindres en ligne Ford issus de la famille EcoBoost. Présentée au salon de Francfort en 2009, la famille de moteurs Ecoboost a été produite avec différentes cylindrées allant de 1,5 à 2,3 litres. Selon la version, ces moteurs ont été et sont toujours utilisés dans de nombreux modèles Ford, mais aussi au sein de modèles moins connus et plutôt performants, à l'image de la Dallara Stradale.

L'efficacité avant tout

La nouvelle architecture développée par Ford pour atteindre des niveaux de puissance et de couple similaires à ceux des moteurs atmosphériques de plus grande cylindrée a permis au constructeur américain non seulement d'atteindre son objectif en termes de performances, mais aussi de produire des moteurs beaucoup plus efficaces, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO 2 de respectivement 30 et 15 %.

Le premier quatre cylindres Ecoboost est apparu en 2008 sous le capot du Ford Explorer America avec une cylindrée de 1 999 cm3 (alésage de 87,5 mm et course de 83,1 mm) avec une puissance et un couple de 275 chevaux et 380 Nm. Dérivé de la famille des moteurs 2,0 litres de Mazda, le quatre cylindres Ecoboost utilise un système de distribution à calage variable avec deux arbres à cames.

Les versions de moins de 2,0 litres

Un an après le lancement du premier quatre cylindres Ecoboost de 2,0 litres, Ford a présenté une variante d'une cylindrée de 1 596 cm3 (alésage de 79 mm et course de 81,4 mm) sous le capot du concept Lincoln C dévoilé au salon de Detroit. Celui-ci a ensuite trouvé sa place dans de nombreux modèles Ford vendus en Europe, comme la Mondeo, le S-Max, la Focus et la Fiesta ST, mais aussi au sein de modèles Volvo tels que la V40, la S60 et la V60 avec des puissances allant de 118 à 197 chevaux.

En 2014, Ford a lancé une nouvelle version 1,5 litre, construite à partir du moteur 1,6 litre pour répondre aux réglementations anti-pollution chinoises. Le nouveau groupe motopropulseur monté pour la première fois sur la Ford Fusion pouvait compter sur quelques solutions techniques spécifiques, notamment un collecteur d'échappement intégré.

Les versions de plus de 2,0 litres

En 2015, le constructeur américain a annoncé le début de la production dans son usine de Valence de deux autres variantes, l'une de 2,0 litres et l'autre de 2,3 litres. Le premier a été introduit en 2016 sur la deuxième génération du Ford Edge et a apporté avec lui de nombreuses innovations techniques, comme l'utilisation d'un turbocompresseur avec la technologie Twin-Scroll.

Le quatre cylindres de 2,3 litres, quant à lui, a fait ses débuts en 2015 sur la Ford Mustang avec une puissance de 310 chevaux et un couple maximal de 475 Nm, puis a été utilisé sur d'autres modèles tels que la Focus RS. Ce moteur, spécialement modifié par Bosch, est devenu en 2017 celui de la Dallara Stradale, la supercar italienne disposant de 395 chevaux et 500 Nm de couple.