Le Ford Ranger n'est pas forcément ce que l'on pourrait appeler un véhicule dans "l'air du temps", surtout en Europe, où les normes environnementales sont de plus en plus drastiques. Néanmoins, ces véhicules ont encore un intérêt pour les professionnels, et quand ils sont vendus en tant que véhicule utilitaire, ils échappent ainsi au malus écologique.

Le Ford Ranger de nouvelle génération va prochainement faire son arrivée chez nous et, une fois n'est pas coutume, c'est sa version "sportive" qui sera commercialisée en premier. Le Raptor de nouvelle génération troque le quatre cylindres 2,0 litres diesel de 213 chevaux de l'ancien modèle vendu chez nous, contre un V6 essence EcoBoost 3,0 bi-turbo de 288 chevaux. C'est toujours moins puissant que le Raptor vendu aux États-Unis, mais cela s'en rapproche déjà plus que la génération sortante.

Par rapport à un Ranger classique, le Raptor a le droit à une panoplie complète d'équipements le rendant un tantinet plus dynamique. Nous retrouvons, par exemple, des amortisseurs Fox Racing, un blocage de différentiel à l'avant et à l'arrière, un système d'échappement actif et des jantes de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain.

Le carnet de commandes vient d'ouvrir en France et les clients devront débourser la modique somme de 54 400 euros HT. Le prix pour les particuliers avec la taxe débute à 65 280 euros, sans oublier les 40 000 euros de malus en raison de rejets de CO 2 de 315 g/km. Ce malus est appliqué sur les pick-ups double cabine cinq places qui ne sont pas considérés comme des véhicules utilitaires par le législateur.

De série, la voiture embarque bon nombre d'équipements, à commencer par les optiques Matrix LED, la climatisation automatique bi-zone, les sièges avant et le pare-brise chauffants, l'écran tactile 12 pouces, la vision à 360 degrés ou encore le système d'instrumentation numérique sur écran de 12,4 pouces.

À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent personnaliser leur Ranger Raptor à l'aide du configurateur en ligne, en choisissant parmi les options de couleur, notamment Arctic White, Blue Lightning et Code Orange, et des fonctionnalités telles que le pack Raptor Exterior Dress-Up ou encore un pack Splash Decal. Les livraisons commenceront à la fin de l'été.