En ce mois de novembre 2021, Ford présente la nouvelle génération de son pick-up Ranger. Très populaire sur certains marchés, le constructeur américain dit avoir fait équipe avec les clients du monde entier pour que le nouveau Ranger soit le parfait compagnon pour le travail, la famille, mais aussi, les loisirs. Il est décrit comme étant plus "intelligent", "polyvalent" et plus "performant".

"Ce pick-up a toujours été le partenaire idéal pour les propriétaires de petites entreprises, les agriculteurs, les familles, les aventuriers, les flottes commerciales et tant d'autres sur plus de 180 marchés dans le monde. Et avec le nouveau Ranger, c'est le moment de tenir nos promesses. Il ne s'agit pas seulement d'un produit que nos clients vont adorer, mais d'une expérience permanente qui nous aidera à établir des relations solides et durables avec eux. C'est le pick-up que les gens voudront posséder et vivre.", a déclaré Jim Farley, président et chef de la direction.

Le design du nouveau Ranger s'articule autour d'une nouvelle calandre et des phares en forme de C à l'avant. Il est à noter que c'est la première fois que le Ranger propose des phares matriciels à LED. Dans l'habitacle, Ford a veillé à installer des matériaux doux au toucher et un écran central tactile (10,1 ou 12 pouces) doté du système SYNC4.

Disponible en versions XLT, Sport et Wildtrak, le Ranger embarque un châssis amélioré avec un empattement plus long de 50 mm et une voie 50 mm plus large que la précédente génération. Les roues avant ont été déplacées de 50 mm vers l'avant pour obtenir un meilleur angle d'attaque. Les ingénieurs ont aussi déplacé les amortisseurs de la suspension arrière vers l'extérieur des longerons.

Il peut embarquer différentes motorisations, à commencer par le V6 turbodiesel de 3,0 litres de cylindrée. Les clients pourront aussi choisir les moteurs diesel quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée couplé à un ou deux turbos. Le constructeur précise que son nouvel engin peut aussi recevoir le moteur EcoBoost de 2,3 litres de cylindrée que nous connaissons si bien. Concernant la transmission, elle est assurée par la nouvelle boîte automatique à 10 vitesses, ou bien, par la boîte manuelle à six vitesses et la boîte automatique à six vitesses.

Ford précise que son nouveau Ranger est complètement personnalisable. Pour cela, il s'est associé à ARB 4x4 Accessories pour proposer à ses clients plus de 600 accessoires différents qui leur seront d'une grande utilité dans la vie quotidienne. La marque à l'ovale bleue précise que le Ranger sera produit dans les usines Ford de Thaïlande et d'Afrique du Sud à partir de 2022.