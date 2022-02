Ford a introduit le Ranger Raptor en Europe en août 2018 et voici qu'il remplace déjà son pick-up musclé par une nouvelle génération. Les rumeurs étaient vraies, car le pick-up de taille moyenne reçoit en effet un plus gros V6 EcoBoost de 3,0 litres. Il ne développe pas les 400 chevaux de l'Explorer ST, mais il est tout de même assez puissant pour ce segment.

Le moteur biturbo développe désormais 288 chevaux et 491 Nm, ce qui signifie qu'il perd 72 Nm de couple par rapport au SUV précité. Néanmoins, il s'agit de bons chiffres si l'on considère que l'ancien Ranger Raptor avec son moteur EcoBlue développait 210 ch et avait un couple légèrement supérieur 500 Nm. Comme auparavant, la puissance est transmise à la route par une transmission automatique à dix rapports.

Galerie: Ford Ranger Raptor nouvelle génération 2022

4 Photos

Si vous préférez la puissance à bas régime fournie par un moteur à essence, Ford a tout prévu. Le Ranger Raptor équipé du moteur diesel sera toujours proposé. Si vous optez pour le moteur à essence, vous bénéficierez d'une technologie anti-lag adaptée de la supercar GT et de la Focus ST. Elle maintient les deux turbos en rotation pendant trois secondes au cas où vous voudriez pousser le pick-up à fond peu après avoir retiré votre pied de la pédale d'accélérateur.

Comme on peut s'y attendre de la part d'un Raptor, le Ranger le plus puissant reçoit une suspension plus robuste pour une meilleure tenue de route. Le tout-terrain est équipé de nouveaux bras légers en aluminium, une suspension avant et arrière à long débattement et une extrémité arrière Watt’s Link. L'ovale bleu installe des amortisseurs FOX de 2,5 pouces, ce qui réduit de moitié la friction par rapport à la génération précédente.

Inutile de dire que le débattement de la suspension est nettement supérieur à celui du Ranger standard, et que la force d'amortissement a été augmentée de 25 % pour mieux repousser les chocs. Réservés à la version Raptor, des renforts ont été apportés au pilier C, à l'espace de chargement et à la roue de secours. De plus, Ford a durci les supports des coussinets d'amortisseurs, la tour d'amortisseurs avant et le support d'amortisseurs arrière.

Le Ford Ranger Raptor 2023 pour l'Europe reçoit un système permanent à quatre roues motrices avec une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique à la demande. Il y a des différentiels verrouillables à l'avant et à l'arrière ainsi que sept modes de conduites : Normal, Sport, Slippery (Glissant), Mud/Ruts (Boue), Rock Crawl (Rocailleux), Sans (Sable) et Baja.

À noter qu'avec l'échappement actif à commande électronique, quatre modes de tonalité sont sélectionnables : Quiet, Normal (également sur Slippery, Mud/Ruts et Rock Crawl), Sport, et Baja.

Il est également équipé du régulateur de vitesse tout-terrain Trail Control, qui fonctionne jusqu'à 32 km/h. Ces ailes musclées accueillent des roues de 17 pouces enveloppées de pneus tout-terrain et l'arrière est doté d'un échappement sportif avec des volets réglables pour modifier la bande sonore à la volée. Les phares à matrice LED font partie de l'équipement de série, tout comme les prises d'air fonctionnelles et les marchepieds latéraux en aluminium.

L'intérieur accueille des sièges sport dont Ford affirme qu'ils ont été conçus en s'inspirant des avions de chasse F.22 Raptor, tandis que des accents orange agrémentent l'habitacle. Des palettes de changement de vitesse en magnésium sont exclusives au Raptor, qui reçoit également un système audio B&O à 10 haut-parleurs. Le conducteur dispose d'un combiné d'instruments numériques de 12,4 pouces accompagné d'un écran tactile vertical de 12 pouces avec SYNC 4 et la prise en charge sans fil d'Android Auto et Apple CarPlay.

Ford donnera le coup d'envoi des livraisons clients du nouveau Ranger Raptor à moteur EcoBoost en Europe à la fin de l'été, le diesel suivra l'année prochaine.