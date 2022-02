C'est (presque) officiel, 2022 marquera les adieux de la Ford GT, l'emblématique hypercar américaine ressuscitée en 2016 après un premier remake en 2004.

Le porte-parole de la firme à l'ovale bleu Jiyan Cadiz, a déclaré à Motor Authority que la production de la GT à l'usine Multimatic de Markham, au Canada, prendra fin en décembre avec les 250 dernières unités. Cela marque la fin d'une époque chez Ford, mais l'histoire de la GT n'est peut-être pas terminée.

Inspirée par la légende

Rien qu'avec son nom, la GT porte le lourd héritage de la première série (vendue entre 2004 et 2006) et, surtout, de la GT40 des années 1960. Cette voiture a réussi à briser la domination de Ferrari au Mans en remportant des victoires majeures aux 24 Heures grâce aux efforts de légendes telles que Carol Shelby, Ken Miles, Bruce McLaren et Mario Andretti.

Au cours de ses six années d'existence, la génération actuelle a été produite à 1350 exemplaires, avec de nombreux modèles spéciaux dédiés à l'ancêtre du siècle dernier. Dans le cadre de la série Heritage Edition, Ford a créé un certain nombre d'éditions de collection dont la valeur est appelée à augmenter de manière exponentielle dans le futur.

Passé, présent et futur

La dernière nouveauté de cette série spéciale est l'édition Alan Mann Heritage (photos ci-dessous), inspirée du prototype AM GT-1 qui a contribué à la création de la GT40 MK II, vainqueur des 24 heures du Mans en 1966. Arborant une livrée rouge et or, la Ford GT est dotée de fibre de carbone et (dans l'habitacle) de beaucoup d'Alcantara. Sous le capot, comme pour toutes les GT, on trouve un moteur V6 3,5 litres biturbo dont la puissance a été portée à 669 ch au fil des ans.

Et en parlant de modèles spéciaux, qui sait à quel prix se vendra la 1350e Ford GT, la dernière de l'histoire. Du moins jusqu'à la présentation de la troisième génération qui, suivant la tendance actuelle, pourrait être hybride ou 100% électrique sans perdre l'aura historique qui a toujours distingué toutes les GT.