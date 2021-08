La Ford GT40 est la voiture avec laquelle la firme de Détroit a défié Ferrari en course d'endurance. Une histoire bien connue que cette réplique, en particulier, a contribué à raconter ces dernières années, puisqu'elle est l'une de celles construites pour le film "Le Mans 66" qui est sorti en 2019.

Cette voiture, aujourd'hui mise aux enchères, est l'une des six répliques créées pour le film par la société Race Car Replicas (RCR), basée dans le Michigan, et la seule à posséder le numéro d'identification du véhicule (VIN) qui lui permet notamment de rouler sur routes ouvertes en toute légalité.

Moteur et transmission différents du modèle historique

La réplique de la GT40 a été conçue pour être aussi fidèle que possible au modèle original, comme en témoigne l'intérieur spartiate qui est une reproduction exacte du modèle qui a remporté quatre fois de suite les 24 Heures du Mans de 1966 à 1969.

Elle est équipée d'un moteur V8 de 5,7 litres et d'une boîte de vitesses à six rapports, contrairement au moteur de 7,0 litres de cylindrée de l'époque qui était entraîné par une boîte de vitesses à quatre rapports. Une solution qui, bien que différente de l'original, est probablement plus adaptée à l'utilisation de la voiture pour le "quotidien", ce qui pourrait intéresser les acheteurs potentiels de cette réplique qui auraient envie de l'utiliser quelques fois.

7 Photos

Utilisé pour les scènes du film

Le modèle en question, qui a également été utilisé dans plusieurs scènes du film avec le numéro 3 sur le capot, porte actuellement le numéro 88 de la livrée de Dan Gurney, qui a été réalisée pour le tournage des 24 Heures de Daytona. La vente de la voiture comprend également une affiche de film signée, ainsi qu'une documentation sur les spécifications techniques de cette réplique.

La Ford GT40 signée RCR sera vendue aux enchères lors de l'événement Mecum à Dallas du 8 au 11 septembre. Elle pourrait notamment intéresser les collectionneurs et aficionados de voitures de cinéma. Mecum Auctions, la maison d'enchères qui s'occupe de cette vente, n'a pas donné d'estimation pour ce modèle.