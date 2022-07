Ce sont très exactement 472 121 exemplaires de la Ford Mustang qui ont été vendus en 1967. Un chiffre extrêmement impressionnant compte tenu des résultats actuels de la voiture de sport. Bien sûr, le marché n'est plus ce qu'il était, mais près d'un demi-million de Mustang en une seule année reste l'une des plus grandes réussites du modèle dans toute son histoire.

Parmi ces voitures, 71 042 unités étaient des Mustang Fastback, ce qui représente environ 15 % des livraisons totales de cette année-là.

Nous n'avons aucune idée du nombre de ces Fastback encore en vie et sur la route, mais l'une d'elles est récemment passée au banc d'essai pour révéler sa puissance. La Ford Mustang GT Fastback bleue de 1967 présentée dans la vidéo ci-dessus n'est pas une voiture de série, car elle a subi plusieurs modifications importantes.

Le propriétaire actuel du véhicule a acheté la voiture à l'âge de 15 ans, en avril 1979. Il a terminé la restauration à l'âge de 21 ans, en 1985, alors que la Mustang avait environ 100 000 miles au compteur (161 000 km). Depuis lors, il l'a conduite sur 38 000 miles supplémentaires (61 000 km).

À l'origine, elle avait une transmission à quatre vitesses, mais ce n'est plus le cas car il existe maintenant un modèle ultérieur de boîte manuelle à cinq vitesses. Le moteur d'origine a été remplacé par un moteur 428 Cobra Jet, qui présente de nombreuses modifications mécaniques pour le rendre plus puissant. Cela commence par des culasses en aluminium Edelbrock et va jusqu'à un système d'échappement personnalisé à tuyau droit. Alors, combien de chevaux reste-t-il dans ce moteur ? Voyons le test sur banc d'essai et analysons les résultats.

Le test est effectué sur le quatrième rapport et les chiffres de sortie indiquent 265 chevaux (195 kilowatts) à 4600 tr/min et un couple impressionnant de 372 livres-pieds (504 Newton-mètres) à 2900 tr/min. Ce sont des chiffres solides pour une Mustang GT Fastback de l'époque et nous sommes particulièrement impressionnés par la courbe de couple, qui reste presque plate de 2000 à 4000 tr/min. Pas le genre de figure que l'on trouve souvent sur une voiture moderne.