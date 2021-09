La génération E46 de la BMW M3 du début des années 2000 est sans doute la dernière itération du modèle sportif qui suit l'éthique originale du véhicule, en mettant l'accent sur la maniabilité plutôt que sur la vitesse pure n ligne droite. Voyons ce qu'un exemplaire à fort kilométrage peut donner sur un banc de puissance.

Le propriétaire a acheté la voiture pour seulement 3000 $ (2535 € au taux de change actuel) car elle avait une transmission SMG défectueuse. Plutôt que de remplacer le système, il l'a convertie en manuelle, portant l'investissement total dans la M3 à environ 5000 $ (4225 € au taux de change actuel). La voiture a parcouru 173 000 miles (∼ 278 400 km).

Il a également effectué quelques modifications de performance. La voiture est maintenant équipée de collecteurs sans convertisseurs catalytiques, d'un réglage ECU, d'une admission K&N et d'un échappement révisé. Le propriétaire estime que la M3 développe environ 360 chevaux (265 kilowatts) au vilebrequin, contre une puissance d'origine de 337 chevaux (248 kW) (345 ch en Europe).

La M3 effectue deux passages sur le banc d'essai - un en mode normal et un en mode Sport. Le premier essai donne 284,89 ch à 7250 tr/min et 323,3 Nm à 4500 tr/min. En mode Sport, la BMW développe 289,48 ch à 7250 tr/min et 326,5 Nm à 4530 tr/min.

En supposant que l'estimation de 360 ch au vilebrequin est correcte, la perte de la chaîne cinématique dans les premiers tours s'élève à 19,75 %. Le mode Sport réduit cette perte à 18,46 %. Étant donné qu'une perte d'environ 20 % est la norme pour un véhicule à propulsion, ces chiffres sont conformes à ce que l'on pourrait attendre.

Cette BMW pourrait avoir besoin d'un entretien sérieux bientôt, cependant. Lorsque l'on relâche l'accélérateur après chaque course, une quantité inquiétante de fumée blanche s'échappe des tuyaux d'échappement. Le propriétaire pense que les segments de piston sont peut-être à bout de souffle. Il a l'intention de faire un test d'étanchéité et de compression pour évaluer la santé du moteur. Sans oublier peut-être une petite vidange d'huile bienvenue.