On dit souvent que la puissance annoncée par BMW est généralement inférieure à la réalité. Cependant, le même raisonnement s'applique-t-il encore aux BMW néoclassiques ? Le temps a-t-il été clément avec ces moteurs et les chiffres sont-ils toujours au rendez-vous ?

Il est temps d'emmener une BMW qui n'est plus toute jeune sur le banc d'essai. Il s'agit d'un coupé Z3M de la fin 2001 (ou du tout début 2002). Ce Z3M Coupé particulier appartient à Evolve Automotive.

Si ce nom vous dit quelque chose, sachez qu'Evolve Automotive est l'entreprise de tuning qui a réussi à extraire 1000 chevaux d'une M5 F90. Quant à cette Z3M Coupé, elle est encore en grande partie d'origine. Les seules pièces modifiées par Evolve sont les collecteurs et l'échappement, ainsi qu'une crémaillère de direction plus rapide qui ne devrait pas affecter les chiffres du dynamomètre. Même avec de nouveaux échappements, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence par rapport à l'origine, n'est-ce pas ?

En ce qui concerne le moteur, la Z3M était équipée d'un six cylindres en ligne de 3,2 litres amélioré. Baptisé S54B32, ce modèle européen est plus puissant que les modèles vendus aux États-Unis. Le résultat est une puissance de 321 chevaux (239 kilowatts) et un couple de 350 Nm. Pour mémoire, la version américaine développait une puissance de 315 chevaux (235 kilowatts) et un couple de 251 livres-pieds (340 Newton-mètres).

Irman, d'Evolve Automotive, estime que le moteur est plutôt solide et sain. Bien sûr, c'est ce que dit son banc d'essai. Un vrai test sur banc dynamométrique devrait révéler la vérité, et les chiffres. Alors, quels sont les résultats ? Disons qu'Irman avait raison sur les performances de la voiture.

Même si l'on tient compte de l'échappement et des collecteurs, les chiffres des trois essais sont assez surprenants. Nous n'allons pas tout vous dévoiler, mais disons simplement que la puissance est assez proche de celle annoncée. Bien sûr, les résultats varient d'une voiture à l'autre, mais ce test montre également qu'un moteur M bien entretenu conserve une bonne partie de ses chevaux dans son écurie !