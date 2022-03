Récemment, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a exprimé ses inquiétudes quant aux prix très élevés des nouvelles voitures. Dans une interview, il a ainsi déclaré qu'il était "très préoccupé par le fait que l'accessibilité financière devienne un problème beaucoup plus important à mesure que les pressions inflationnistes s'intensifient".

L'une des stratégies du groupe pour lutter contre ce problème, c'est l'arrivée d'une nouvelle vague de véhicules électriques compacts et plus abordables, mais ceux-ci n'arriveront pas avant la fin de la décennie. En attendant, la meilleure alternative sera peut-être pour vous l'indestructible Fiat Panda !

La petite italienne a célébré son 40ème anniversaire en 2020 et a reçu des mises à jour pour l'année-modèle 2021. Toujours disponible au catalogue du constructeur transalpin, la Panda n'est pas prête de quitter les rangs, puisque Stellantis continuera de la produire jusqu'en 2026. Pour rappel, la génération actuelle date de 2011. Une éternité dans le monde automobile moderne.

Selon Reuters, la Panda continuera d'être assemblée dans l'usine Fiat de Pomigliano, dans le sud de l'Italie, jusqu'en 2026. L'information a été confirmée par les syndicats de métallurgistes à la suite d'une réunion avec des représentants du constructeur. L'usine de Pomigliano commencera également à assembler la nouvelle Alfa Romeo Tonale très prochainement.

La génération actuelle de la Fiat Panda reste encore l'un des modèles les plus vendus de la marque. La Panda partage ses soubassements avec la Lancia Ypsilon et la Fiat 500, toutes deux encore en vente également, ainsi que la Fiat Uno et la Ford Ka. La Uno était une version plus abordable conçue au Brésil, et qui a été vendue entre 2010 et 2021 avec des moteurs essence de trois ou quatre cylindres.

Par ailleurs, les syndicats ont également déclaré à Reuters que Stellantis était en train de finaliser un accord pour une nouvelle usine de batteries en Italie. Elle sera construite dans le cadre d'une coentreprise avec Mercedes-Benz et TotalEnergies et sera située près de Termoli, dans le sud de l'Italie. Il s'agira de la troisième usine de batteries de Stellantis en Europe, après celles annoncées en France et en Allemagne.