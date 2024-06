Le plus grand rallye de Fiat Panda jamais organisé revient en 2024. Le rendez-vous est fixé pour le week-end des 21, 22 et 23 juin, naturellement dans la ville de Pandino, dans la province de Crémone en Italie.

Le rassemblement, né en 2017, réuni chaque année des passionnés du monde entier et a atteint en 2023 le record, avec 1 051 Panda venues de toute l'Europe.

"Panda à Pandino" est né sur les réseaux sociaux, notamment suite à la publication de nombreux passionnés de leur Fiat Panda sous le signe de la ville de Pandino. Au fil des années, l'événement a pris de plus en plus d'ampleur, impliquant également l'Administration Municipale de Pandino qui a immédiatement cru au projet.

Chaque année, plus de 100 bénévoles travaillent pendant des mois sur cet évènement, qui se déroule cette année à l'ombre du Château Visconti de Pandino, avec l'objectif ambitieux d'essayer de battre le record de la dernière édition.

Le programme des événements pour 2024 est très riche et se divise également cette année en trois jours, avec des fans attendus du monde entier :

Enfin, voici ce que le père de la Panda, William Jonathan, a commenté :

"Panda à Pandino, avec sa magie faite avant tout de couleurs et de sourires, est désormais à nos portes. Il sera difficile de battre le record de l'année dernière. Mais ces années nous ont appris que les pandistes forment une grande et belle communauté. Ils sont déterminés à battre un autre record qui, j'en suis sûr, fera, une fois de plus, de Panda à Pandino, un petit moment d'histoire."