Le phénomène de la mondialisation n'épargne pas non plus l'industrie automobile, et les modèles qui sont si populaires en Europe finissent souvent par conquérir les marchés de la Chine, des États-Unis, de l'Australie et du Japon.

La Tesla Model Y, qui se vend très bien dans le monde entier, en est un exemple, mais pour une voiture qui gagne à l'échelle mondiale, il y en a beaucoup d'autres qui sont des phénomènes locaux. Nous parlons ici des reines des différents marchés européens qui parviennent à devenir de véritables symboles de l'industrie et de la fierté nationale.

Il s'agit de voitures comme la Fiat Panda, qui domine les ventes en Italie depuis onze ans maintenant, ou la Volkswagen Golf, qui est depuis longtemps numéro un en Allemagne, ou encore la Renault Clio, qui reste l'une des voitures les plus populaires en France. Nous avons demandé à certains de nos collègues européens de Motor1.com de nous dire quelles sont les voitures les plus populaires dans leur pays et pourquoi, et voici ce que nous avons trouvé.

Pourquoi les Allemands aiment la Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf est apparue sur le marché il y a exactement 50 ans. Depuis lors, elle a (presque) été continuellement la voiture la plus populaire en Allemagne, d'abord en République fédérale, puis dans toute l'Allemagne. Certaines années, elle a atteint les 400 000 nouvelles immatriculations. Pourquoi ?

Volkswagen Golf, vue de trois quarts avant

Car la marque Volkswagen avait déjà acquis une énorme puissance de marché en 1974, principalement grâce à la Coccinelle. De plus, le design de la Golf était toujours reconnaissable, parfois même intemporel. Cela garantissait une valeur de revente élevée et tout le monde, des apprentis aux patrons, pouvait être vu dans une Golf. L'élargissement constant de la gamme de modèles le garantit également : diesel et GTI pour la Golf I, Variant et VR6 pour la Golf III, pour ne citer que quelques exemples.

La Golf n'était et n'est toujours pas bon marché, mais il y en a pour tous les budgets : du modèle d'entrée de gamme avec un moteur turbo essence de 1,0 litre à la Golf R délirante à l'autre bout de l'échelle.

Volkswagen Golf, l'intérieur

Entre-temps, la Golf a parcouru un long chemin depuis les chiffres de 35 000 nouvelles immatriculations en Allemagne en mars 1992. Vingt-deux ans plus tard, les nouvelles immatriculations ne sont « que » de 11 621. La principale raison en est l'élargissement de la gamme de produits VW. Des SUV tels que le T-Roc et le Tiguan donnent du fil à retordre à la Golf.

Actuellement, quelque 35 millions de voitures ont été produites sous le nom de Golf. Que se passera-t-il ensuite ? La prochaine Golf 9 fusionnera probablement avec l'ID.3 pour former une ID.Golf entièrement électrique.

Pourquoi les Britanniques aiment la Ford Puma

Au Royaume-Uni, la Ford Puma a consolidé sa position de voiture la plus vendue jusqu'à présent en 2024, avec 19 393 unités vendues à la fin du mois d'avril. Ce résultat fait suite au succès de 2023, lorsque le crossover était arrivé en tête des ventes avec 49 591 unités vendues, dépassant d'autres modèles populaires tels que le Nissan Qashqai et le Kia Sportage.

Ford Puma, vue de trois quarts avant

Le caractère pratique, la conduite sportive, l'aspect distinctif et les caractéristiques uniques de la Puma, telles que le « megabox », un compartiment à bagages lavable, ont largement contribué à sa popularité.

L'ascension de la Puma au sommet marque une évolution majeure du marché automobile britannique, qui passe des petites voitures à hayon à des crossovers et des SUV plus grands et plus pratiques. En 2021, la Vauxhall Corsa a détrôné la Ford Fiesta, qui avait été la voiture la plus vendue pendant 12 années consécutives jusqu'en 2020. Le succès de la Corsa est dû à son prix abordable, à son efficacité et à son attrait pour un large éventail d'acheteurs, y compris les citadins et les nouveaux conducteurs.

Ford Puma, l'intérieur

En 2022, le Nissan Qashqai a pris la première place, reflétant la préférence croissante pour les crossovers et les SUV. Le Qashqai, avec son intérieur spacieux, sa technologie avancée et ses options de motorisation hybride, est devenu le premier SUV à être en tête des ventes au Royaume-Uni sur une année civile complète. Bien que le modèle japonais ait reculé à la deuxième place en 2023, il reste un concurrent de taille en 2024, avec 17 050 unités vendues jusqu'à présent. Le Kia Sportage s'est classé troisième en 2024 avec 15 824 unités vendues. Les autres modèles sont l'Audi A3 et le Nissan Juke, avec respectivement 13 503 et 13 070 unités vendues.

Historiquement, Ford a dominé le classement des modèles les plus vendus au Royaume-Uni au cours des dernières décennies, à quelques rares exceptions près. La Fiesta est la voiture la plus populaire du pays, suivie de la Ford Escort et de la Vauxhall Astra.

Pourquoi les Français aiment la Renault Clio

En 2023, un changement s'opère au sommet des ventes de voitures neuves en France. Alors que la Peugeot 208 occupait la première place depuis 2021, la Renault Clio lui ravit le sceptre. La petite citadine au losange dépasse son ancienne rivale, tandis que la Dacia Sandero complète le podium.

Renault Clio, photo de trois quarts avant

Bien que la Renault Clio n'ait pas atteint les niveaux de vente d'avant la crise, 1 774 772 voitures neuves ont été vendues en France en 2023. À elles seules, les Renault Clio V et Peugeot 208 se sont vendues respectivement à 97 479 et 86 268 unités.

Les ventes de la Clio ont augmenté de 52 %, tandis que celles de Peugeot ont diminué de 2,9 %. L'année 2023 n'a pas été une réussite pour Peugeot, qui a vu les ventes de la 208 s'effondrer, ainsi que celles de la 2008. Ces mauvais résultats s'expliquent par des problèmes logistiques au sein du groupe Stellantis.

Renault Clio, l'intérieur

Mais pourquoi la célèbre Renault Clio connaît-elle un tel succès ? Née dans les années 1990, la petite citadine de la marque Renault Trucks a évolué et grandi avec son temps. Au fil des générations, la Clio a énormément évolué en termes de design, de sécurité et de technologie. Appréciée pour sa maniabilité et sa sobriété, elle est disponible en version essence, diesel et, plus récemment, hybride, ajoutant de nombreuses cordes à son arc.

Si la version précédente n'avait pas séduit par son intérieur austère, la cinquième génération apporte une véritable révolution : qualitative et connectée, elle dispose d'une tablette tactile de 9,3 pouces, d'un tableau de bord numérique de 10 pouces et d'un système R-Link. Enfin, l'extérieur a également fait l'objet d'un lifting, avec un look plus dynamique et sportif.

Pourquoi les Italiens aiment la Fiat Panda

La Fiat Panda est un véritable mythe en Italie, la citadine par excellence dominant le palmarès des ventes depuis 2012, date à laquelle la reine historique du marché, la Fiat Punto, lui a cédé le trône.

En 2023, les Italiens ont immatriculé 102 584 Fiat Panda, un chiffre qui, sur un total annuel de 1 566 448 voitures, représente une part de marché de 6,5 %. Pour comprendre les proportions de ce succès durable, il suffit de regarder la deuxième, la Dacia Sandero, qui a enregistré 48 398 plaques.

Fiat Panda, vue de trois quarts avant

Cette tendance historique est confirmée par les chiffres de vente des quatre premiers mois de 2024, qui placent la Fiat Panda en tête avec 44 637 unités, devant la Dacia Sandero (23 065) et la Citroën C3 (17 462).

Plusieurs raisons expliquent la bonne fortune de la Fiat Panda, à commencer par ses dimensions compactes, ses petits moteurs et ses prix compétitifs (prix de base à ce jour de 15 500 euros) qui permettent à la petite voiture italienne de rester la plus populaire dans son pays.

Il ne faut pas non plus négliger la question des faibles coûts d'utilisation et du service, avec un réseau dense de centres de service Fiat dans toute l'Italie.

Aujourd'hui, la Fiat Panda et la série spéciale Pandina ne sont disponibles qu'en version hybride douce à essence de 70 ch, mais ces dernières années, elles ont aussi et surtout été appréciées pour leurs moteurs alternatifs tels que le GPL, le GNC, l'essence et le diesel, qui ont disparu au fur et à mesure que la demande diminuait.

Fiat Panda, l'intérieur

La Panda 4x4 a également contribué à la rendre presque omniprésente sur les routes italiennes, en particulier celles des montagnes et des collines, où une voiture compacte dotée de quatre roues motrices et d'un simple moteur à essence s'avère être la solution dans toutes les conditions météorologiques.

Rappelons que la Panda s'inscrit dans la longue tradition de la marque Fiat qui a dominé les ventes de voitures dans l'Italie d'après-guerre, d'abord avec la Fiat 500 « Topolino », puis avec la Fiat 600 et la Nouvelle 500. Au fil des ans, ce fut ensuite le tour de la Fiat 128, de la Fiat 127, de la Fiat Uno, de la Fiat Punto et enfin de la Fiat Panda.

Pourquoi les Espagnols aiment la Seat Leon

La vérité est qu'il est difficile de parler de la voiture préférée en Espagne. Du moins au cours des cinq dernières années, où quatre leaders différents se sont succédé sur le marché : Seat Leon (2019 et 2020), Seat Arona (2021), Hyundai Tucson (2022) et Dacia Sandero (2023).

Seat Leon, vue de trois quarts avant

Cependant, si nous élargissons la vision aux données de la dernière décennie, nous constaterons que la Seat Leon a été la voiture la plus populaire parmi les Espagnols, en tête en 2018 et 2017 et en restant sur le podium les années précédentes. En fait, seule la crise des semi-conducteurs l'a privée de meilleurs résultats ces dernières années.

Mais pourquoi la Leon se vend-elle si bien ? Essentiellement parce qu'il s'agit d'une voiture « made in Spain » (elle est produite à Barcelone) et parce qu'elle dispose de la même plate-forme, des mêmes moteurs et des mêmes équipements que la Volkswagen Golf ou l'Audi A3, mais avec un design plus passionné et un moteur plus puissant.

De plus, pour tous les amateurs de sportivité, la poussée de la nouvelle marque Cupra, née en 2018, a donné à la Leon une image beaucoup plus désirable.

Seat Leon, l'intérieur

Après avoir précisé quelle était la voiture préférée des Espagnols au cours de la dernière décennie, il convient de noter que la voiture la plus vendue en Espagne au cours de l'année écoulée a été la Dacia Sandero. Et ce pour de nombreuses raisons, à commencer par le fait qu'elle est considérée comme un achat intelligent. Un modèle avec un prix de départ abordable, des équipements de plus en plus performants, beaucoup de technologie du Groupe Renault et une version crossover appelée Stepway, qui a connu un grand succès sur un marché dominé par les SUV.

Un autre de ses avantages a été de proposer une version équipée de gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui lui donne accès au badge environnemental ECO décerné par Traffic, avec de nombreux avantages en termes de mobilité dans les grandes villes. De plus, le faible prix du GPL rend son utilisation très économique.

Pourquoi les Turcs aiment Fiat Egea

La star de la Turquie est la Fiat Egea à partir de 2019. Le modèle, qui est vendu sous le nom de Fiat Tipo dans plusieurs régions, occupe la première place au premier trimestre 2024. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Mais la raison principale est le rapport prix/performance.

Fiat Egea Sedan, vue de trois quarts avant

Fiat vend l'Egea en Turquie dans quatre types de carrosserie différents : Egea Sedan, Egea Cross, Egea Cross Wagon et Egea Hatchback. Nous pouvons constater que l'Egea Sedan est en tête des ventes depuis 2019. L'une des principales raisons est le rapport prix/performance. La grave crise économique en Turquie a provoqué une forte augmentation des prix des voitures avec l'effet du taux de change. Malgré cela, la Fiat Egea reste l'une des voitures les plus abordables vendues en Turquie.

C'est d'ailleurs l'un des rares modèles dont le prix ne dépasse pas le million de lires turques, soit 28 600 euros au taux de change actuel.

Pour expliquer l'impact de ce prix, il faut parler de l'économie. Selon les données officielles, une personne sur deux en Turquie gagne un salaire minimum. Actuellement, le salaire minimum est de 17 002 lires turques, ce qui signifie qu'un travailleur doit travailler pendant 58 mois pour pouvoir acheter une voiture d'une valeur de 1 000 000 lires.

Fiat Egea/Tipo, l'intérieur

Prenons les données officielles pour illustrer la domination d'Egea. En 2023, la famille Egea a vendu un total de 124 142 unités. En 2023, qui a réussi à battre le record de la décennie précédente en termes de ventes totales de voitures, 967 341 voitures ont été vendues. En d'autres termes, la famille Egea représente à elle seule 12 % du marché automobile total.

La situation ne sera pas très différente en 2024. Au cours de la période actuelle, selon les données officielles, la famille Egea est en tête des ventes totales. Au cours du premier trimestre de l'année, elle a réussi à vendre un total de 29 736 unités. La berline Egea s'est vendue à 19 568 exemplaires et l'Egea Cross à 9 755 exemplaires.

En résumé, il semble qu'Egea continuera à être le leader en Turquie pendant un certain temps, grâce à son prix et à ses performances.