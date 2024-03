La génération actuelle de la Renault Clio a été mise à jour en 2023. Le premier restylage de sa carrière, pour les amateurs de Phase 2, concerne principalement l'extérieur, dont le style se rapproche de celui des derniers modèles zéro émission de l'entreprise.

Un changement léger, donc, qui a également affecté l'intérieur, bien que de façon minime puisqu'il était déjà à jour et en phase avec son temps, mis à jour en termes de matériaux et légèrement en termes de technologie. Analysons maintenant en détail l'intérieur de la Renault Clio 2024.

Renault Clio 2024, le tableau de bord

En jetant un premier coup d'œil à l'intérieur de la Renault Clio 2024, rien ne semble avoir changé par rapport à la version précédente, qui a fait ses premiers pas sur le marché mondial en 2019.

En y regardant de plus près, on découvre toutefois quelques nouveautés importantes. La première concerne les matériaux utilisés, qui sont désormais plus recyclables et donc bien plus respectueux de l'environnement que par le passé.

Entièrement nouveaux, les revêtements des sièges, du tableau de bord et des panneaux de porte sont désormais composés à 60 % de matériaux déjà utilisés par le passé, notamment avec le nouveau tissu de siège Tencel développé et produit par l'entreprise autrichienne Lenzing.

Sur le plan technologique, en revanche, quatre ans après ses débuts, l'habitacle de la petite française a également été mis à jour avec un nouveau tableau de bord numérique disponible en deux tailles : 7 pouces ou 10 pouces, en fonction du système d'info-divertissement Easy Link choisi lors de la commande.

En ce qui concerne ce dernier, pour le plus grand avec un écran central de 9,3 pouces, et donc avec un écran frontal plus grand de 10 pouces, il est également possible d'afficher la carte du navigateur directement sur le cockpit virtuel, pour une expérience utilisateur à 360 degrés, tout comme le nouveau système de caméra disponible en option à partir de la mise à jour de mi-carrière.

Pour le reste, on retrouve le traditionnel panneau de climatisation avec boutons et rotors physiques, véritable garantie du modèle, un sélecteur de vitesse automatique avec levier physique et, encore une fois, le volant gainé de cuir avec boutons physiques sur les branches.

Intérieur de la Renault Clio avant le restylage Intérieur de la Renault Clio restylée

Renault Clio 2024, connectivité

Comme mentionné, le système d'info-divertissement de la Renault Clio 2024 s'appelle Easy Link. Il est conçu verticalement et est également connecté en ligne (avec des mises à jour OTA). Selon la finition, il est disponible en deux tailles différentes, 7 pouces ou 9,3 pouces, toutes deux compatibles de série avec les systèmes de mirroring de smartphone Apple CarPlay et Android Auto, y compris sans fil.

Renault Clio 2024 Instrumentation numérique 7 - 10" Affichage tête haute Non Moniteur central 7 - 9,3" Miroir Android Auto (également sans fil)

Apple CarPlay (également sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

Renault Clio 2024, qualité et matériaux

L'intérieur de la Renault Clio 2024, comme nous l'avons constaté en personne lors de nos nombreux essais, est solide et a de la personnalité, avec un design différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans ce segment. Les matériaux sont pour la plupart rigides mais néanmoins bien travaillés et bien faits : il n'y a pas de plastiques rugueux.

Sur la version haut de gamme Esprit Alpine, l'habitacle est équipé de nouveaux sièges enveloppants, revêtus du même tissu que celui qui recouvre une grande partie du tableau de bord.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), les sièges de l'Esprit Alpine

Renault Clio 2024, l'espace

Pour le léger lifting de mi-carrière en 2023, les dimensions sont restées inchangées par rapport au passé. La Renault Clio mesure ainsi un peu plus de quatre mètres de long, 4,05 mètres exactement, pour une largeur d'environ 1,80 mètre et une hauteur de 1,44 mètre.

À l'avant, on est à l'aise, tandis qu'à l'arrière il faut faire un compromis sur l'espace pour les jambes, ce qui est souvent le cas dans cette catégorie. À l'arrière également, l'accès à la deuxième rangée n'est pas des plus confortables, notamment en raison de la ceinture de caisse qui remonte vers l'arrière, privant l'habitacle d'une partie de sa luminosité. De plus, on ne peut y accueillir que quatre personnes.

Renault Clio Facelift (2023) Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), le coffre

En revanche, le coffre est très spacieux, avec une capacité allant de 391 litres dans les versions purement thermiques à 254 litres dans la version E-Tech Full Hybrid. Pour toutes ces versions, le seuil d'entrée présente une marche assez prononcée, mais une fois à l'intérieur, l'espace est lisse.