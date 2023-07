Également connu sous le nom de Mégane Conquest et XM3 selon les marchés, le Renault Arkana a été parmi les premiers coupés-SUV grand public à arriver en Europe. La voiture compacte a été lancée en octobre 2020 et reçoit déjà une mise à jour de milieu de cycle. Ce subtil lifting s'appuie sur le succès du modèle original, qui a enregistré 163 000 ventes en Europe et 240 000 unités combinées en prenant en compte le XM3 disponible en Corée du Sud.

L'Arkana 2024 est le dernier modèle de Renault à adopter le logo du constructeur révisé (à l'image de la dernière Clio ci-dessous) et est livré avec des accents noirs, chromés satinés ou chromés foncés selon le niveau de finition. Soit dit en passant, il sera plus facile de choisir votre version préférée car l’élégant multisegment obtient une gamme simplifiée avec uniquement les finitions : Evolution, Techno et Esprit Alpine. Cette dernière remplace l’RS Line et fait office de version haut de gamme.

Galerie: Restylage de la Renault Clio (2023)

52 Photos

Exclusif à l'Esprit Alpine, ces jantes fantaisistes de 19 pouces ont une finition bicolore et on trouve le logo de la marque Alpine sur les ailes avant. La calandre avant a légèrement été mise à jour par rapport à l'ancienne ligne RS mais globalement, Renault a fait la fine bouche.

À l’intérieur, on obtient une combinaison de coutures rouges, blanches et bleues sur les porte, ainsi qu'une finition semblable à l'ardoise sur le tableau de bord. Les sièges sont enveloppés dans une combinaison de faux daim et de ce que Renault appelle Eco Tep, avec 10% de la composants utilisant dû à des matériaux biodégradables.

Les commandes commencent maintenant

Il n'y a aucun changement sous le capot et les clients pourront choisir parmi les mêmes moteurs à essence hybrides doux de 140 et 160 chevaux à partir d'un quatre cylindres turbocompressé de 1,33 litre. La version inférieure offre 260 Nm de couple tandis que la plus puissante a 270 Nm. Tenez-vous en au moteur de base et le 0 à 100 km/h prendra 9,8 secondes tandis que le plus costaud peut faire le travail en 9,1 secondes.

Ceux-ci sont rejoints par la configuration hybride complète E-Tech avec 145 ch obtenus à partir d'un moteur à essence à quatre cylindres de 1,6 litre (avec 94 ch) fonctionnant avec un moteur électrique de 36 kW et un générateur de démarrage de 15 kW. Renault a installé une batterie de 1,2 kWh et affirme que vous pouvez utiliser du jus électrique jusqu'à 80 % du temps dans les villes. Par rapport à un moteur à essence conventionnel, la consommation de carburant est réduite jusqu'à 40 %.

Cependant, l'Arkana E-Tech est le plus lent du groupe, puisqu’il lui faut 10,8 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est aussi le plus lourd avec ses 1 435 kilos, tandis que les deux modèles hybrides légers pèsent respectivement 1 336 kg et 1 347 kg. L'hybride complet utilise une transmission automatique E-Tech par rapport à l'EDC (double embrayage) à sept rapports des variantes hybrides douces.

Un autre inconvénient d'obtenir l'E-Tech est la pénalité pratique puisque la capacité de chargement est réduite de 513 à 480 litres avec les sièges arrière en place. Pliez-les et le volume augmente à 1 263 litres soit six litres de moins que les modèles hybrides légers. Renault commencera à prendre les commandes de l'Arkana 2024, en Europe, cet été.