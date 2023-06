Le Renault Arkana a désormais un grand frère. Le constructeur a dévoilé le Renault Rafale, un SUV coupé plus haut de gamme. Un modèle qui incarne tant le passé du constructeur – son nom faisant référence au Caudron Renault Rafale, un avion de course qui pouvait atteindre 445 km/h en 1934 – que son avenir avec un nouveau design amené à se retrouver sur les futurs modèles de Renault.

Le Rafale adopte ainsi une calandre faire d'une multitude de losanges, avec selon les versions un fond bleu ou gris schiste qui apparaît ou disparaît. Le SUV ne sera commercialisé que dans un an, au printemps 2024, à des tarifs encore inconnus.

Le Renault Rafale est un SUV du segment D, long de 4,71 m, large de 1,86 m et haut de 1,61 m. Son empattement de 2,74 est identique est celui du Renault Espace récemment dévoilé. Il se distingue en revanche du monospace devenu SUV avec ses voies plus larges de 4 cm. Les roues, de 20 pouces, sont affleurantes à la carrosserie.

Les phares reprennent la signature lumineuse lancée sur la Clio, avec des lignes obliques rappelant le logo de Renault.

Le Renault Rafale sera propose en Rouge Flamme, Noir Étoilé et Gris Schiste Brillant et dans deux nouveaux coloris, Blanc Nacré Satin et Bleu Alpine, une teinte dans un bleu plus profond que sur l'Alpine A110.

Un toit panoramique innovant

Le constructeur a intégré un nouveau toit vitré panoramique nommé Solarbay, de 1,470 m sur 1,117 m, développé par Saint-Gobain. La technologie "AmpliSky" permet de l'opacifier à la demande, grâce à un déplacement de molécules provoqué par un champ électrique. Il se pilote à la voix grâce à Google Assistant, ou avec un bouton présent sur le plafonnier.

Le Rafale reprend le "cockpit digital" OpenR de Renault, lancé sur la Mégane E-Tech et déjà intégré dans l'Austral et l'Espace. Ses deux écrans de 12,3 pouces (sur le tableau de bord) et 12 pouces (au centre) sont reliés dans une forme de L.

La version Esprit Alpine intègrera des sièges en Alcantara avec un logo Alpine qui s'allumera aux rythmes du cœur humain, avec des couleurs réglables. Le système fonctionne grâce à une plaque souple, qui n'est donc pas ressentie par les passagers.

Le Renault Rafale est basé sur la plateforme modulaire CMF-CD de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi, et inauguré avec l'Austral, utilisée tant pour les motorisations que pour les technologies.

Le Rafale intègre ainsi une évolution du système à quatre roues directrices 4CONTROL Advanced. Dans les virages pris à plus de 50 km/h, un micro-bracage, ne dépassant pas un degré, des roues arrières permet un gain en stabilité. À basse vitesse, le bracage peut atteindre cinq degrés pour gagner en agilité. Le système de pilotage électronique du train arrière (Véhicle Motion Control, ou VMC 2) a quant à lui été amélioré pour mieux anticiper les pertes d'adhérence et assurer la stabilité dans les courbes.

Une motorisation de 300 ch attendue

À son lancement, le Renault Rafale sera proposé avec le même moteur que l'Espace, l'E-Tech full hybrid, un trois cylindres essence 1,2 L turbo de 130 ch et 205 Nm associé à un moteur électrique de 50 kW (70 ch) et 205 Nm permettant d'atteindre 200 ch en cumulant les deux. Une boîte automatique multimode à crabots sans embrayage cumule deux rapports pour le moteur électrique et quatre pour le moteur thermique.

La batterie de 2kWh permettra des démarrages 100% électriques. Renault promet une économie de carburant de 40% par rapport à une motorisation thermique équivalente, en fonctionnant sur le moteur électrique jusqu'à 80% du temps en milieu urbain.

Dans un second temps, une version haute performance E-Tech 4x4 sera proposée, permettant d'atteindre 300 ch grâce à l'ajout d'un moteur sur l'essieu arrière. Il s'agira d'une version rechargeable, avec pour objectif d'effectuer les trajets du quotidien en électrique.