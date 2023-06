Il est difficile de changer d'image tout en présent son histoire. Pour de nombreux constructeurs automobiles, les logos représentes des décennies d'héritage, mais ces dernières années, ils ont été nombreux à les ripoliner, pour le meilleur ou le pire, et très souvent une volonté de minimalisme.

La tendance des bords biseautés et des finitions argentées est loin derrière nous. Le flat design a pris le pouvoir, avec des lignes simplifiées et de la 2D à la place de la 3D. Mini a lancé la tendance en 2015 et a vite été suivi par la majorité des constructeurs.

Aston Martin (2022)

Les ailes d'Aston Martin ont peu évolué depuis leur lancement en 1930 mais en 2022, l'entreprise a simplifié son logo en réduisant le nombre de lignes et en faisant apparaître son nom de façon plus prononcée, en y intégrant le vert qui symbolise la marque.

Audi (2022)

Audi est resté fidèle à ses racines avec son nouveau look. Le constructeur a renoncé aux bords surélevés de son emblématique logo aux anneaux entrelacés, lancé en 1969 et redessiné en argent en 2005, et a suivi la mode du flat design.

BMW (2021)

Le logo BMW a peu évolué depuis son lancement en 1917, mais il est lui aussi passé à la moulinette du flat design. Les reflets apparus en 1997 ont disparu pour un design plus minimaliste. Et si l'hélice bleue et blanche reste présente, le cerclage noir a disparu pour devenir transparent, et donc souvent blanc sur le web.

Buick (2022)

Buick a été l'un des rares constructeurs à changer les formes de logo et à conserver un certain relief. Le nouveau design de la filiale de GM conserve les trois boucliers mais ils sont désormais alignés et se sont émancipés du cercle.

Cadillac (2021)

Le logo de Cadillac a perdu ses accents rouges, bleu et dorés pour un motif en noir et blanc, lui aussi sans aucun relief pour devenir totalement 2D. La forme est restée la même.

FCA / Stellantis (2020)

Il s'agit plus d'un rebranding complet que d'un simple nouveau logo. Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot SA ont fusionné pour devenir Stellantis en 2020.

Citroën (2022)

Le logo lancé par Citroën en 2009 avait déjà perdu les effets de relief mais en 2022, la marque a lancé un emblème en forme ovale d'ovale, pas si nouveau puisqu'il est très inspiré du logo originel de la marque en 1919.

General Motors (2021)

Pour la première fois en 50 ans, GM a modifié son logo en 2021. Le groupe américain a adopté des bords arrondis, des lettres en minuscule et a gagné en clarté pour symboliser un ciel éclairci, ses marques développant de plus en plus de modèles électriques.

Jaguar Land Rover / JLR (2023)

Les marques Jaguar et Land Rover ne changent pas de logo, mais leur maison mère a dévoilé une nouvelle identité et adopté le nom JLR. Les modèles de Land Rover (Range Rover, Defender et Discovery) sont amenés à devenir des marques à part entière.

Kia (2021)

C'est l'un des changements les plus controversés de cette liste. En 2021, Kia a abandonné son ovale rouge pour un design très simplifié... et pas forcément très lisible. L'absence d'espace entre le I et le A, ainsi que leur largeur similaire au K, a surpris de nombreux automobilistes, qui ont été nombreux à se précipiter pour Google pour demander quelle était cette marque nommée... KN.

Lancia (2022)

Après s'être retiré de tous les marchés à l'exception de l'Italie, Lancia prépare son retour. Un concept car a été dévoilé avec un nouveau logo l'an dernier, conservant les mêmes formes mais avec une toute nouvelle typographie à l'accent italien.

Lotus (2019)

Le nouveau logo de Lotus est synonyme de nouveau départ. Comme pour de nombreuses autre marques, il a conservé tous les éléments historiques mais a perdu son relief et adopté des lignes simplifiées. La typographie est passée au sans serif pour gagner en clarté.

MINI (2015)

Mini a été l'une des premières marques à renoncer aux ombres et reliefs pour céder aux sirènes du flat design, sans les accents chromés.

Nissan (2021)

L'ancien logo de Nissan était resté bloqué dans les années 1990, avec son aspect argenté. Le nouveau logo 2D est plus minimaliste et la typographie a été affinée. Le logo a même perdu certains contours pour s'ouvrir.

Peugeot (2021)

Peugeot ne s'est pas contenté de simplifier son logo puisque la marque a totalement changé d'emblème. Le corps entier du lion n'apparaît plus en intégralité mais il a gagné en agressivité et sa crinière s'est élargie, dans un blason très inspiré de celui des années 1960, bien que simplifié et naturellement modernisé avec une typographie contemporaine.

Porsche (2023)

Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. C'est probablement la logique suivie par Porsche puisque son blason reste le même mais que la ville de Stuttgart est plus visible car désormais inscrite en noir. On retrouve également un motif en nid d'abeille dans les lignes verticales et les pointillés disparaissent des zones couleur bronze.

Renault (2021)

Renault a conservé la forme de son emblématique losange en 2021, mais l'a simplifié avec seulement deux lignes qui s'entremêlent, et rappellent le symbole utilisé des années 1970 au début des années 1990.

Volkswagen (2019)

L'emblématique logo rond de Volkswagen a peu évolué depuis les années 1940. Lorsqu'il a été renouvelé en 2019, les formes sont restées les mêmes avec un VW dans un cercle, avec des couleurs simplifiées et l'abandon de tout relief. Le W n'est plus relié à la portion inférieure du cercle.

Volvo (2021)

Volvo a aussi opté pour le minimalisme avec son nouveau logo en 2021. Les lignes du logo apparu dans les années 2000 sont restées les mêmes mais ont été "aplaties" et simplifiées. Le rectangle entourant le nom a quant a lui disparu.