Pour la première fois depuis 2003 (la huitième en 109 ans d'histoire), Aston Martin "change" son logo. En fait, il n'y a pas de changements radicaux, juste un design simplifié développé en collaboration avec le directeur artistique et graphiste britannique Peter Saville.

Créé grâce aux artisans du quartier des bijoutiers de Birmingham, le nouveau logo ailé sera monté sur la "prochaine génération de voitures de sport Aston Martin". Entre-temps, le logo fera ses débuts sur les voitures de l'équipe de Formule 1 d'Aston Martin lors du Grand Prix de France prévu le week-end du 22-24 juillet.

Le nouveau symbole de la marque s'accompagne du slogan "Intensité". Driven", qui vise à mettre l'accent sur "les sensations de conduite et le lien émotionnel que les conducteurs établissent avec leur voiture". Ces concepts prendront forme avec une campagne marketing dédiée qui comprendra des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux d'Aston Martin.

Renato Bisignani, responsable du marketing mondial et des communications de la marque, a déclaré :

"Nous sommes entrés dans la phase suivante de la révolution d'Aston Martin qui innove dans le segment de l'ultra-luxe et des hautes performances. Nous voulons engager nos clients les plus fidèles et capter la demande croissante provenant d'une nouvelle génération qui représente plus de 60 % du volume des ventes."