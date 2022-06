Aucune personne saine d'esprit n'abandonnerait une voiture d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Même après un accident ou une panne coûteuse. Mais de nombreuses personnes super aisées semblent penser autrement et n'hésitent parfois pas à laisser leur voiture de sport ou de luxe dans un fossé ou sur un terrain vide.

Nous vous présentons ici 10 exemples de voitures exclusives totalement abandonnées. Dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas l'histoire exacte de l'abandon de ces voitures ni ce qu'elles sont devenues après leur découverte, mais l'état de conservation déplorable de ces grandes icônes de l'histoire automobile peut être traumatisant. Âmes sensibles s'abstenir...

Aston Martin DB4

Un habitant du Massachusetts (États-Unis) a acheté cette Aston Martin DB4 en 1970. La voiture n'a été utilisée que pendant trois ans, puis a été laissée dans la maison du propriétaire pendant 45 ans supplémentaires. Le véhicule était apparemment en parfait état lorsqu'il a été retiré de la circulation. Dans son état actuel, la belle anglaise est estimée à 350 000 euros. Elle était équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 3,7 litres.

Pour en savoir plus : L'incroyable histoire de cette Aston Martin DB4 sortie de grange !

Jaguar Type E

En 1965, un homme a offert cette Jaguar Type E neuve à sa femme. Elle était équipée d'un moteur six cylindres en ligne de 269 chevaux. Mais sa femme n'a jamais pu l'utiliser. Que s'est-il passé pour le couple ? On ne le sait pas, mais la voiture est restée dans une grange pendant plus de 40 ans avant d'être découverte. D'où l'état pitoyable de la carrosserie.

Lamborghini Countach

Cette Lamborghini Countach est apparue dans un parking public à Tokyo (Japon). Étonnamment, l'intérieur était propre, ce qui indique que la voiture a été bien entretenue pendant son utilisation. L'une des voitures les plus emblématiques de Lamborghini était équipée d'un moteur V12, dont la puissance est passée de 375 ch lors de son lancement à 455 ch à la fin de sa vie.

Bugatti Veyron

Après un petit accident qui a affecté le côté droit du pare-chocs arrière, le propriétaire a oublié pour toujours cette Veyron de 1001 chevaux. Selon nous, une personne dont le pouvoir d'achat est suffisamment élevé pour s'offrir une Bugatti pourrait sans problème payer les réparations de la voiture de sport. Si rien de grave n'est arrivé à l'ancien propriétaire, cela ressemble simplement à de la négligence.

Ferrari F40

Cette Ferrari F40 vous dit sans doute quelque chose : il s'agit de celle du fils de Saddam Hussein (l'histoire complète dans les liens ci-dessous). À l'époque, la F40, que l'on voyait plus dans les rues de Monaco et autour des grands casinos (que les grandes fortunes affectionnent aussi particulièrement, comme jouer au blackjack online), était la voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 326 km/h et un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Son moteur V8 biturbo de 2,9 litres développait 478 chevaux.

Bentley Continental GT

Ce coupé britannique équipé d'un moteur W12 de 6,0 litres développant 560 chevaux a été abandonné aux Émirats Arabes Unis. Apparemment, le propriétaire avait des dettes et s'est débarrassé du véhicule pour fuir le pays et échapper à une peine de prison. Dommage pour la belle Bentley Continental GT, non ?

Ferrari Enzo

À Dubaï, vivre endetté est un crime. On peut même finir en prison pour cela. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux étrangers bien payés abandonnent leurs biens et s'enfuient pour éviter la prison. C'est ce qui est arrivé au propriétaire britannique de cette Enzo, qui a tout simplement abandonné sa Ferrari sur le parking de l'aéroport de Dubaï. Le prix de cette voiture peut aller jusqu'à 1 million d'euros et les 400 unités produites étaient équipées d'un moteur V12 de 660 chevaux.

Lamborghini Miura

En 1969, Aristote Onassis, alors mari de Jacqueline Kennedy, a acheté une Lamborghini Miura S équipée d'un moteur V12 de 370 chevaux pour Stamatis Kokotas, connu comme "l'Elvis grec". Le chanteur était un bon pilote de rallye et Onassis était son sponsor officiel. Après plusieurs courses, le tycoon a envoyé la voiture chez Lamborghini pour la faire réviser et elle a été garée dans le parking souterrain de l'hôtel Hilton à Athènes.

Apparemment, Onassis s'est disputé avec Lamborghini au sujet du coût de l'entretien et Kokotas n'était plus intéressé par la voiture. La voiture de sport est ainsi restée garée au même endroit pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'elle soit vendue aux enchères en 2012 pour environ 450.000 euros.

Shelby Cobra 427

Ce véhicule d'une valeur d'environ 2 millions d'euros a été découvert dans une grange où il était resté pendant plus de 20 ans. L'entrepôt dans lequel il se trouvait devait être démoli pour construire une nouvelle maison, mais heureusement, elle a été remarquée et cette véritable Shelby Cobra 427 n'a pas fini à la casse. Cette version avait un moteur V8 de 7,0 litres avec 425 chevaux sous le capot.

Ferrari 275 GTB

Cette Ferrari 275 GTB des années 1960, équipée d'un moteur V12 de 280 chevaux, a été retrouvée dans un garage. Elle n'affichait que 13 000 kilomètres et vous pouvez imaginer la somme stratosphérique qui a été payée pour elle lors de la vente aux enchères. On parle ici de plusieurs millions d'euros.