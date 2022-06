Jaguar Classic, la division de restauration du constructeur automobile, a livré un Roadster E-Type de 1965 reconstruit et amélioré à son nouveau propriétaire pendant le spectacle du jubilé de platine de la reine. Le client a même pu prendre part au défilé des modèles de la marque lors de la célébration.

L'acheteur voulait une Type E Roadster de l'année de sa naissance. Jaguar Classic a fait encore mieux en trouvant un exemplaire dont la date de construction se situait juste deux jours après l'anniversaire du client. La voiture a cependant nécessité une restauration approfondie pour la remettre en état de marche.

Le Roadster Type E reconstruit a une carrosserie dans une nuance de bleu personnalisée qui s'inspire de la couleur de l'Union Jack. Des phares à LED remplacent les feux d'origine. À l'intérieur, la sellerie en cuir est de couleur rouge qui provient de la teinte des boîtes aux lettres britanniques.

La voiture dispose également de plusieurs améliorations par rapport à une Type E Roadster série 1 d'origine. Au lieu du six cylindres en ligne de 4,2 litres, ce cabriolet est désormais équipé d'un moteur de 4,7 litres. Un nouvel échappement et un nouveau collecteur donnent au moteur une sonorité appropriée. La puissance est transmise par une nouvelle boîte manuelle à cinq vitesses, plus douce, plus silencieuse et plus raffinée que celle des années 60, selon Jaguar.

Pour gérer la puissance supplémentaire du plus gros moteur, d'autres améliorations ont été apportées, notamment une meilleure suspension, de meilleurs freins et des pneus plus larges.

L'habitacle de cette Type E est équipé du système d'infodivertissement classique qui consiste en un petit écran pour afficher les directions de navigation par satellite. Il dispose également d'un écran tactile et d'un support Bluetooth. Une plaque sur le tableau de bord indique "E-Type 1961-2021".

Si vous possédez une Type E classique, Jaguar Classic propose la boîte de vitesses améliorée à cinq rapports et le système d'infodivertissement Classic comme mises à niveau pour améliorer le modèle classique.

La Type R est un point de départ assez commun pour la création de restomods. À titre d'exemple, E-Type UK a utilisé un coupé E-Type série 3 pour construire un exemplaire utilisant un V12 6,1 litres à injection produisant 400 ch (298 kW). Il a également reçu des mises à jour de la suspension et des freins. La carrosserie était dotée de phares à LED, d'un pare-chocs avant chromé et de lamelles prolongées sur le capot.

De même, la société Eagle a toute une activité de construction de Type E modernisées. Les modifications importantes peuvent inclure des pièces en aluminium pour la monocoque , la boîte de vitesses et le bloc moteur afin de réduire le poids.