La Jaguar Type E a récemment refait parler d'elle grâce au département historique de la marque, qui, pour les 60 ans du modèle, a restauré et modernisé pas moins de douze Type E. Ces modèles étaient d'ailleurs proposés à la vente par paire puisqu'il fallait simultanément acquérir le coupé et le cabriolet, et le tout sans choisir la couleur, qui était imposée. Malgré ces "contraintes", les six paires ont rapidement trouvé preneur.

Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui aurait pu faire partie des voitures restaurées par Jaguar. Cette Type E de 1965, et qui a été remisé au garage sept ans plus tard, est un authentique modèle qui n'a pas servi beaucoup, en témoigne l'odomètre qui affiche 8134 miles, soit environ 13 000 kilomètres.

Esthétiquement, cette Type E a effectivement de la patine, les pare-chocs chromés sont également piqués en surface, mais globalement la voiture est plutôt bien conservée. Les plus observateurs auront sans doute remarqué quelques traces de rouille au niveau des pare-chocs et une lunette arrière devenue très opaque avec le temps, mais rien de bien méchant.

Cette Type E, qui est un modèle roadster de la première série, est proposée à la vente par la maison d'enchères Gooding, implantée à Pebble Beach, en Californie. La voiture est, et les collectionneurs apprécieront, "matching numbers", c'est-à-dire qu’elle est parfaitement conforme à l’origine au niveau de la teinte de carrosserie, de la sellerie, de la capote et de la partie mécanique. Les pneumatiques Dunlop, montés à l'usine, sont toujours là, bien qu'ils devront être changés si le nouveau propriétaire souhaite rouler avec.

Concernant la partie mécanique, comme énoncé plus haut, tout est d'origine. Nous retrouvons donc un six cylindres en ligne de 4,2 litres de cylindrée développant la bagatelle de 265 chevaux. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports.

La vente aura lieu les 13 et 14 août prochain, et la maison d'enchère a estimé cette Type E entre 250 000 et 350 000 dollars, soit entre 200 000 et 300 000 euros. Reste à savoir si son futur propriétaire la laissera en l'état pour magnifier sa collection, ou s'il débutera une restauration complète du modèle afin de pouvoir reprendre la route avec.