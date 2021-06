La Jaguar F-Type a eu le droit à un gros restylage de mi-carrière l'année dernière, ce qui a permis à la marque de revoir sa gamme pour le marché français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du changement, puisque les versions V6 ont disparu du catalogue. De ce fait, en France, la gamme de la F-Type débute avec un quatre cylindres de 300 chevaux, puis c'est ensuite le grand écart avec des V8 5,0 litres de 450 ou 575 chevaux.

Et d'après nos confrères de chez Automotive News, il devrait y avoir encore du changement l'année prochaine. En effet, Jaguar est en train de revoir la gamme de sa F-Type et, de l'autre côté de la Manche, les versions quatre cylindres P300 et V6 P400 (qui était encore proposée au Royaume-Uni, même après le restylage) vont disparaître du catalogue à la fin de l'année. Restera donc uniquement les versions P450 et P575 munies du V8.

Contacté par nos soins à ce sujet, Jaguar France n'a ni confirmé ni infirmé les informations révélées par nos confrères, la gamme pour le marché français étant encore e restructuration. Néanmoins, on imagine mal Jaguar conserver une version quatre cylindres uniquement pour le marché français, d'autant plus qu'elle ne présente plus d'avantages fiscaux face au V8, puisqu'en raison de rejets en CO 2 de 217 g/km, elle a aussi le droit à la sentence maximale de 30'000 euros, soit pratiquement la moitié de son prix de départ.

D'une manière générale, la gamme Jaguar va profondément évoluer ces prochains mois, notamment avec l'arrivée de nouvelles variantes électrifiées. D'ici 2026, Jaguar passera au tout électrique avec une plateforme dédiée qui permettra de construire une vraie gamme de produits 100 % électriques. Concernant la F-Type, elle devrait rester au catalogue du constructeur jusqu'en 2025, avec le V8 comme seule motorisation donc, avant de prendre définitivement sa retraite après plus d'une décennie de bons et loyaux services.