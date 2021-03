Largement considérée comme la plus belle voiture du monde, même Enzo Ferrari l'a dit, la Jaguar Type E aura 60 ans le 15 mars. Pour célébrer cet anniversaire, Jaguar Classic dévoile la Type E Collection 60, composée de six coupés et six roadsters entièrement restaurés.

Vendues uniquement par paire, ces beautés reprennent les spécifications des voitures qui étaient présentées à l'époque au salon de l'automobile de Genève de 1961.

Le coupé est peint en gris Flat Out Grey tandis que son homologue roadster arbore une teinte verte Drop Everything Green, inspirée des couleurs originales d'il y a six décennies. Jaguar précise qu'il ne sera pas possible de commander ces peintures sur d'autres modèles, car elles sont strictement réservées à la Type E Collection 60. Les véhicules ont été entièrement restaurés jusqu'au dernier boulon et bénéficient de quelques améliorations mécaniques.

Galerie: Jaguar E-Type 60 Collection

31 Photos

Les coupés et roadsters Type E sont désormais équipés d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports syncronisés, pignons hélicoïdaux et carter en fonte d'aluminium plus robuste pour une meilleure durabilité. Selon Jaguar Classic, les rapports de vitesse sont désormais plus courts pour une conduite plus sportive et le changement de vitesse est plus souple. La transmission améliorée est liée au moteur XK familier, un six cylindres en ligne de 3,8 litres développant 265 chevaux et équipé d'un radiateur en aluminium identique à celui de 1961.

Les voitures de la Collection 60 bénéficient d'un ventilateur de refroidissement électrique pour le moteur, qui dispose également d'un allumage électronique et est relié à un échappement en acier inoxydable poli. Ce dernier a exactement la même taille que celui de son ancêtre en acier, mais Jaguar promet qu'il est plus durable et offre une bande sonore légèrement "plus profonde".

Pour rester dans l'air du temps, Jaguar a équipé ses Type E d'un système d'infodivertissement moderne, avec connectivité Bluetooth et navigation par satellite. Pour compléter les changements, la console centrale a été révisée et comporte une gravure spéciale rappelant le trajet emprunté par les voitures de lancement entre Coventry et Genève en 1961. La marque britannique précise que chaque gravure est réalisée à la main après consultation du futur propriétaire au cours d'un processus laborieux qui prend plus de 100 heures.

Le coupé est équipé d'un intérieur en cuir Smooth Black, tandis que l'habitacle du roadster est garni de Suede Green. Les deux modèles portent des logos commémoratifs "E-Type 60" avec "1961-2021" ainsi qu'un volant en hêtre clair avec un bouton de klaxon en or 24 carats, un clin d'œil à la Type E originale. Les six paires de voitures sont accompagnées d'une housse de voiture, d'un fourreau à outils et d'un sac de rangement pour cric, le tout assorti.

Les détails du prix n'ont pas été divulgués, mais étant donné que la Jaguar Type E Reborn 3,8 litres de Jaguar Classic coûte 315 000 £ (environ 368'000 €), vous devrez probablement débourser au minium 630'000 £ (environ 736'000 €) pour acquérir l'une des six paires de Type E Collection 60 !