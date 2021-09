Lorsqu'un constructeur automobile dévoile un nouveau logo, ce n'est pas hasard. C'est très important. Après tout, le logo représente l'image, l'identité d'un constructeur automobile. Les annonces de ce type sont généralement accompagnées de longs communiqués de presse expliquant la raison du changement. Il suffit de jeter un coup d'œil à Volkswagen et à BMW récemment.

Mais Volvo a décidé de faire les choses sobrement. Et de ne pas trop ébruiter la modification de son logo.

Pourtant il y a quelques jours, Volvo a bel et bien redessiné son logo et l'a discrètement rendu public. Mais les changements étaient suffisamment importants pour que tout le monde le remarque. D'ailleurs, le constructeur suédois a adopté le nouveau look sur toutes ses plateformes de réseaux sociaux, de Facebook à Instagram.

Comme mentionné, Volvo n'a pas présenté de communiqué de presse ou autre pour expliquer le changement. Cependant, il est intéressant de noter que c'est le minimalisme qui fait une fois de plus son chemin, le fameux "flat design" ou "design plat", comme d'autres changements récents de logo. La tendance a été lancée par Volkswagen en 2019, suivie par d'autres constructeurs tels que Peugeot, Renault, Mini, Audi, Nissan et Toyota.

Le nouveau logo a tous les éléments noircis, et l'aspect général est plus fin. Bien sûr, le cercle et la flèche sont toujours présents. Il est probable que nous verrons ce nouveau logo sur les documents de presse et d'entreprise. Reste à savoir si Volvo l'appliquera également à ses véhicules.

Le nouveau design 2D est le septième logo de Volvo en 97 ans d'histoire de la société. Le changement le plus récent a été effectué en 2016, tous les modèles actuels de la marque portant ce badge. Avant cela, la société s'en tenait principalement au thème bleu et argent et l'a conservé pendant des décennies. Il est intéressant de noter que le logo redessiné est un clin d'œil à celui qui avait cours à la fin des années 50.