L'avenir de Citroën comprend de plus en plus de modèles à zéro émission et un nouveau logo. La dixième évolution du "double chevrons" accompagnera le constructeur français dans sa transition électrique.

Le logo apportera avec lui une nouvelle identité à la marque et fera ses débuts dans les prochains jours sur un concept.

Nouvelle identité

Conçue par l'équipe de design de Citroën, la nouvelle image est directement inspirée du logo original créé par le fondateur André Citroën en 1919 et se compose d'un ovale et de deux "chevrons" plus épais et de forme plus régulière que l'insigne actuellement utilisé.

Citroën explique qu'en le créant, les designers se sont également inspirés de marques non automobiles, comme celles du domaine des cosmétiques et des accessoires. En outre, le logo ne sera pas seulement présent sur les voitures de demain, mais aussi sur la documentation officielle, le merchandising et les apps.

Le fabricant souligne également que la nouvelle identité est encore plus axée sur la durabilité, puisque le logo est plus lumineux (pour économiser l'énergie dans la signalisation) et sans chrome (pour améliorer la recyclabilité).

Un logo et de nombreuses nuances

Notez comment le nouveau logo Citroën peut changer de couleur selon le contexte et le modèle. Par exemple, une variante blanche est prévue pour les fonds plus sombres, tandis que sur certaines voitures futures, la teinte bleu Monte Carlo, vue dans le passé sur des voitures historiques comme la 2CV et la DS, fera son retour. En outre, la société a développé la couleur Infra-Rouge, qui sera - probablement - dédiée aux modèles plus sportifs et plus dynamiques.

Outre le logo, Citroën a conçu le nouveau slogan "Nothing Moves Us Like Citroen" (Rien ne nous fait bouger comme Citroën) pour souligner l'approche de l'entreprise en matière de solutions de mobilité du futur.

Vincent Cobée, PDG de Citroën, présente la nouvelle identité de la marque :

"Le moment est venu pour Citroën d’adopter un nouveau ton, plus moderne et contemporain. Notre nouvelle identité symbolise le progrès : en transportant nos clients à la fois physiquement dans des véhicules avant-gardistes mais aussi sur un registre émotionnel en veillant à ce que l’ensemble de leur expérience — notamment à la transition vers l’électrique — soit plus accessible, plus confortable et plus agréable"

Après le concept présenté fin septembre, le nouveau logo sera apposé sur tous les nouveaux modèles à partir de la mi-2023.