"Il s'agit d'une nouvelle phase historique pour l'automobile, et Dacia a décidé de s'y engager en revêtant ses plus beaux habits". Il y a quelques mois seulement, Renaulution, le plan stratégique du groupe, établissait comment Dacia devait incarner encore davantage l'idée d'une marque liée à la mobilité accessible.

Aujourd'hui, l'entreprise de Mioveni a voulu montrer à Paris quelles seront les nouvelles (et anciennes) pierres angulaires, les nouvelles mesures pour rester compétitif sur un marché de plus en plus sélectif et économiquement complexe.

Une nouvelle réalité (à prendre en compte)

Le jeu est - d'une certaine manière - simple : c'est l'offre et la demande. Dacia a vendu 7,5 millions de voitures en dix-huit ans, prenant la troisième place en Europe pour les ventes aux particuliers.

Une offre pragmatique, simple, sans trop de zèle, positionnée sur des segments clés, petits et moyens, pour combiner coûts de production et prix compétitif pour le client. Il suffit de penser à des voitures comme la Sandero ou le Duster d'une part, ou au même idéal incarné par la Spring parmi les électriques.

Mais aujourd'hui, avec le prix des matières premières et des processus de production, il faut trouver le juste équilibre entre le coût, le prix final et l'attractivité, et c'est là que réside le défi du fabricant : montrer un concept évolué de son projet de départ de voiture "essentielle". Augmenter la qualité perçue tout en gardant la lumière sur la facilité d'utilisation relative et le pragmatisme.

D'une part, donc, l'esthétique est renouvelée pour viser une plus grande attractivité : nouveau logo, nouveaux éléments stylistiques - bien visibles sur les phares - mais aussi nouvelles lignes et proportions, plus carrées, moins "familières", mais plus percutantes. Il s'agit d'un changement de rythme qui va façonner tous les modèles de la gamme.

Dacia Bigster en 2025

La deuxième étape consistera à s'ouvrir vers le segment C et au-delà, avec le désormais familier et très attendu Dacia Bigster. Le SUV concept devrait arriver dans les concessions en 2025, mais dès aujourd'hui, il a montré ce qui sera sa ligne pratiquement définitive. 4,60 mètres de longueur (un segment C généreux...), des lignes marquées pour délimiter les proportions, un capot plat et robuste, ainsi que des passages de roues, une ceinture de caisse haute, des barres de toit modulaires et une grande calandre à la base du pare-chocs avant.

La raison de ce dernier choix doit être rapidement énoncée : le Bigster sera également un hybride, étant donné que - sauf changement révolutionnaire de dernière minute - il reposera sur la plateforme CMF-B, la même qui équipe la Clio de génération actuelle.

Essentiel oui, pauvre non

Le chemin entre la convivialité, l'accessibilité et la réalité passera également par une pierre angulaire de Dacia : un équipement essentiel sans pour autant devenir "pauvre". L'objectif est donc d'optimiser au maximum : les barres de toit seront modulaires, pas des accessoires de seconde monte, et pourront être déclinées aussi bien transversalement que longitudinalement.

Apps et réalité augmentée

L'utilisation progressive de matériaux recyclés et le maintien d'un poids réduit sont aujourd'hui presque considérés comme allant de soi. La réduction du coût des logiciels propriétaires n'est pas en reste, pour profiter pleinement de ce qui est proposé sur les téléphones portables, avec une application qui permettra de s'interfacer avec Apple Car Play et Android Auto, mais qui sera en même temps conçue pour interagir avec l'utilisateur lui-même, par exemple en contrôlant le niveau de fatigue.

En parlant de smartphones, précisément à travers une application, il sera possible de visualiser en réalité augmentée à l'intérieur des showrooms Dacia le modèle qui a été configuré virtuellement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une application dont les détails n'ont pas encore été révélés, mais d'après ce qui a été montré lors de l'atelier de Paris, elle promet d'être une interaction très intéressante, contournant les contraintes physiques que l'on doit parfois subir dans une concession.