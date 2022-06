Dacia se réinvente : après la mise à jour graphique de la communication mi-2021 et le lancement du renouvellement du réseau de concessionnaires début 2022, place aux véhicules. Tous les modèles de la marque roumaine sont désormais dotés du nouveau logo.

L'ancien logo avec l'écriture bleue, qui rappelait un peu un décapsuleur, appartient au passé. Désormais, c'est l'emblème "Dacia Link" qui sera utilisé : D à gauche, C à droite, comme on avait pu le voir pour la première fois sur le concept du prochain SUV, le Bigster. Toujours anguleux et plutôt abstrait. Les véhicules ainsi décorés pourront être commandés à partir du 16 juin. Les premières livraisons sont prévues à partir du quatrième trimestre 2022.

Logo emprunt de minimalisme

Symbole fort de la nouvelle identité visuelle de la marque, l'emblème Dacia Link est placé au centre de la calandre, dont les motifs ont été retravaillés et rendus blancs.

Le nouvel emblème, composé d'un D et d'un C stylisés, reliés entre eux comme les maillons d'une chaîne, est à la fois symbole de robustesse et de simplicité. Même de loin, Dacia Link rend la marque visible et se retrouve également sur les enjoliveurs de moyeux de roues.

Un autre changement immédiatement visible est le logo qui se trouve à l'arrière des véhicules et sur le volant. Le nom minimaliste a été réduit à sa plus simple expression, ne laissant que le strict nécessaire pour distinguer les différentes lettres.

Intérieur de la Dacia Sandero/Sandero Stepway (2022)

Nouveaux éléments stylistiques

À cela s'ajoutent d'autres évolutions du design, comme l'introduction du "Megalite Grey" pour les barres de toit, les protections anti-encastrement à l'avant et à l'arrière ainsi que pour les rétroviseurs extérieurs des Sandero Stepway, Spring et Duster.

En quelques mois, Dacia a élargi sa gamme de produits avec deux tout nouveaux modèles : Spring, la première voiture entièrement électrique de la gamme, et Jogger, la voiture familiale polyvalente du segment C.

Le développement d'une nouvelle identité visuelle complète ce processus de renouvellement. Dacia a donc tout changé, mais a voulu rester essentielle. Cela signifie pour Dacia de proposer des véhicules sans fioritures, avec tout ce qu'il faut pour répondre aux attentes des clients.

La couleur inédite "Lichen Kaki", une nuance de vert qui rappelle la mousse et la terre, a été introduite pour souligner la relation étroite entre Dacia et la nature.

Vitesse limitée à 180 km/h

Parallèlement, certains matériaux comme les baguettes chromées et les faux aluminiums sont progressivement abandonnés, de même que les cuirs d'origine animale. Selon les déclarations de Dacia, elle devient en même temps la première marque du groupe dont les véhicules sont limités à 100 % à une vitesse maximale de 180 km/h. Seuls les moteurs essence haut de gamme de 130 et 150 ch du Duster sont concernés par cette mesure.