Dacia s'apprête à accueillir un nouveau membre dans sa famille. Le Bigster, présenté sous forme de concept par le fabricant roumain, est censé arriver en concession en 2024/2025. Mais sur internet, tout va plus vite et les images du modèle de série que les clients pourront s'offrir viennent d'émerger.

Ce sont des images tirées de l'office européen des brevets et montrent clairement ce à quoi nous devons nous attendre. Sans tourner autour du pot, le modèle de série du Dacia Bigster est fidèle au concept ! Bien sûr, tous les éléments conceptuels ont été supprimés ou remplacés par des pièces plus conventionnelles, mais dans l'ensemble, le Bigster n'a pas changé.

On retrouve ainsi la nouvelle identité visuelle de Dacia avec des feux avant et arrière en "Y" ainsi qu'un design moins rondouillet que le Duster qui sera prochainement revisité. Le design est nettement plus osé que les autres modèles de la marque et sous certains angles, on croirait même voir une Jeep ou une Skoda.

Basé sur la plate-forme CMF-B, le Dacia Bigster se positionnera au-dessus du Duster. Il faut rappeler que ce SUV mesure 4,60 mètres de long et qu'il est capable de transporter jusqu'à 7 personnes. Ce modèle marquera aussi l'adoption par la marque d'un tout nouveau logo.

Lors de la présentation du concept, Dacia a fait savoir que son Bigster sera motorisé par des unités thermiques, et que l'hybridation était aussi au programme. Sous son capot, nous devrions retrouver des moteurs hybrides et hybrides rechargeables (avec une transmission intégrale). En revanche, aucun diesel n'est prévu, il en va de même pour la version 100% électrique.

Le Dacia Bigster coûtera naturellement plus cher que le Dacia Duster. Toutefois, son tarif sera nettement inférieur à celui de ses concurrents. Espérons que la version d'entrée de gamme démarrera à moins de 30'000 euros.