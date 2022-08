Skoda Vision 7S

C'est la révolution chez Skoda. Nouveau design, nouveau logo, ce mardi 30 août 2022 est à marquer d'une pierre blanche pour la firme tchèque qui en a profité pour révéler, à la faveur d'un événement rassemblant 250 journalistes du monde entier à Prague, son futur véhicule électrique.

Il s'agit du concept Vision 7S, un prototype du SUV électrique à 7 places qui fera ses débuts en 2026 avec deux autres modèles, un SUV de taille moyenne et une berline compacte, également électrique.

En outre, les investissements annoncés sont énormes : 5,6 milliards d'euros pour la mobilité électrique et 700 millions pour la numérisation au cours des cinq prochaines années. La présentation du nouveau logo, plus minimaliste et numérique, et la Vision 7S sont donc l'affirmation de la volonté de Skoda pour les années à venir : renforcer son identité et se démarquer encore plus des autres marques du groupe Volkswagen.

Tout en haut de la gamme électrique

Le concept car dévoilé préfigure un futur modèle de série qui viendra se placer tout en haut de la gamme Skoda. Il est basé sur la plateforme MEB, la même que celle de l'Enyaq. Mais avec des dimensions de 5,02 de long, il est 30 cm plus long que le Kodiaq, et 35 cm que l'actuel SUV électrique.

Par ailleurs, il promet jusqu'à 600 km d'autonomie grâce à son pack batterie de 89 kWh, tandis que le pic de recharge atteint 200 kW.

De plus, ce concept Vision 7S introduit un tout nouveau langage esthétique pour le constructeur tchèque, seulement partiellement dérivé de l'actuel. L'une des principales caractéristiques est certainement la nouvelle face avant, baptisée Tech-Deck Face, avec une réinterprétation de la calandre classique de Skoda qui cache désormais les différents capteurs avant derrière une ligne horizontale verte.

Le dessin des feux est aussi totalement inédit, combinent un élément vertical et un élément horizontal, pour former la lettre "T" aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le logo avant disparaît : le nom de la marque est désormais écrit en toutes lettres.

Les sept prises d'air verticales avant sont réelles, pour refroidir les batteries, et on les retrouve à l'arrière. Dans les deux cas, l'élément central orange peut être retiré pour servir de crochet.

Le profil est souligné par les surfaces épurées, le toit incliné et les jantes de 22 pouces au design aérodynamique fermé, mais aussi par les poignées de porte commandées par capteur et les caméras latérales qui font office de rétroviseurs. Fait intéressant : les pare-chocs et les profils des passages de roue sont fabriqués à partir de vieux pneus usagés.

Entre les passages de roue et au-dessus des jupes latérales se trouvent d'autres prises d'air, utiles pour évacuer l'air chaud généré par le refroidissement de la batterie. Et ce n'est pas tout : ils servent également de repose-pieds pour les portes qui s'ouvrent de manière antagonistes.

Une salle, deux ambiances

Ce qui est le plus frappant - et étonnant - dans le Vision 7S, c'est l'intérieur, entièrement repensé par rapport à ce à quoi nous sommes habitués et conçu pour être confortable et polyvalent. Tout cela avec une grande attention à la durabilité : il n'y a pas de cuirs dérivés d'animaux et une grande partie du rembourrage est obtenue en recyclant des déchets. Par exemple, le plancher de la voiture est également fabriqué à partir du traitement de pneus recyclés, tout comme les tapis de sol. Les tissus, quant à eux, sont entièrement fabriqués en polyester recyclé.

Outre la recherche de l'espace et de la polyvalence habituels dans la conception de l'habitacle, Skoda a choisi une configuration originale avec six sièges symétriques, répartis sur trois rangées, et le positionnement du siège pour bébé au centre de l'habitacle. Il s'agit du siège le plus sûr, protégé contre les chocs, et permet d'être facilement contrôlé par les personnes assises à la deuxième rangée, ainsi que par une caméra qui montre des images sur l'écran central.

Selon les deux modes de configuration Conduite et Détente, le cockpit du Vision 7S change donc de visage. Dans le premier cas, tout est axé sur la conduite, avec l'écran central de 14,6 pouces orienté verticalement.

En revanche, lors de la recharge ou du stationnement, il est possible de sélectionner le mode Détente, grâce auquel le volant et le tableau de bord de 8,8 pouces coulissent vers l'arrière pour libérer de l'espace, tandis que les sièges de la première rangée pivotent vers l'intérieur et s'inclinent, permettant aux passagers arrière d'avoir une meilleure vue sur l'écran central, qui, dans le même temps, est positionné horizontalement pour leur permettre de mieux voir le contenu du divertissement.

Même les sièges de la deuxième rangée peuvent être inclinés. Et, puisque vous êtes plus éloigné de l'écran tactile, le système d'infodivertissement peut également être contrôlé à distance avec votre smartphone. En parlant de téléphones, ils peuvent être placés sur la console centrale ou derrière les sièges grâce à des aimants. Enfin, des surfaces interactives avec des lumières colorées qui brillent à travers le tissu sont intégrées dans les panneaux de porte.