La première Skoda électrique est l'Enyaq iV, un SUV de taille moyenne basé sur la plateforme MEB que l'on retrouve également sur d'autres modèles du groupe Volkswagen.

Nous avons essayé le modèle électrique de Skoda et soigneusement relevé ses consommations. Le SUV tchèque a enregistré une consommation moyenne de seulement 13,30 kWh/100 km (7,52 km/kWh) à des températures quasi idéales.

Cela signifie que sur le trajet standard de 360 km entre Rome et Forlì, nous n'avons dépensé que 11,97 €, en tenant compte du coût de la recharge domestique (0,25 euro/kWh). La charge sur les bornes de recharge rapides comme Ionity, Free to X ou Be Charge nous aurait coûté 37,83 € (0,79 euro/kWh).

Une consommation contenue pour gravir les échelons

Avec sa consommation moyenne de 13,30 kWh/100, le Skoda Enyaq iV 80 doté d'un seul moteur électrique de 204 ch, de roues arrière motrices et d'une batterie de 77 kWh (capacité nette), entre en tête du classement de la consommation réelle des voitures électriques, dépassée de peu par la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh).

Le Skoda Enyaq iV bat d'autres SUV et crossovers électriques comme le BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh), le Tesla Model Y Grande Autonomie (15,8 kWh/100 km - 6,3 km/kWh) et le Kia e-Soul 64 kWh (15,9 kWh/100 km - 6,2 km/kWh), ces deux derniers ayant toutefois été testés à des températures plus basses. Devant l'Enyaq iV, on retrouve le Hyundai Kona Electric 64 kWh de première génération, plus compact, avec ses 12,0 kWh/100 km (8,3 km/kWh) de consommation.

Beaucoup d'espace dans l'habitacle

La voiture testée est une Skoda Enyaq iV 80 qui dispose déjà, entre autres, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'assistance latérale, de la peinture métallisée et de la navigation de série. L'ajout des belles jantes en alliage Betria de 21 pouces et de l'intérieur Eco Suite porte le prix catalogue à près de 54 000 €.

Ce qui est vraiment appréciable dans la Skoda Enyaq iV, c'est l'espace disponible pour les passagers et leurs bagages. Dans la tradition Skoda, la praticité d'utilisation est grande tout comme l'ergonomie du siège conducteur et des principales commandes, tandis que le moteur de 204 ch est adapté à toutes les situations de conduite et suffisamment puissant sans en faire trop. La finition, les matériaux et les aides à la conduite sont également bons.

Jusqu'à 500 km d'autonomie

Le Skoda Enyaq iV fait toujours preuve d'une grande efficacité et d'une faible propension à consommer de l'électricité. Avec une capacité effective de 77 kWh, le modèle tchèque permet de rouler entre 400 et 500 km, avec un minimum d'environ 300 km sur autoroute et une autonomie maximale de plus de 600 km sur des trajets extra-urbains.

La recharge en courant alternatif a une puissance maximale de 11 kW et ne permet pas d'exploiter tout le potentiel des nombreuses bornes publiques, mais la recharge en courant continu jusqu'à 135 kW permet une recharge ultra-rapide. Il nous aura fallu seulement 36 minutes pour recharger de 5 % à 80 % sur une borne Ionity.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 18,0 kWh/100 km (5,5 km/kWh)

423 km d'autonomie

18,0 kWh/100 km (5,5 km/kWh) 423 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 16,2 kWh/100 km (6,1 km/kWh)

469 km d'autonomie

16,2 kWh/100 km (6,1 km/kWh) 469 km d'autonomie Autoroute : 23,2 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

331 km d'autonomie

23,2 kWh/100 km (4,3 km/kWh) 331 km d'autonomie Ecoconduite : 10,7 kWh/100 km (9,3 km/kWh)

716 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Consommation Poids à vide Rapport puissance/poids Skoda Enyaq iV 80 Electrique 70 kW N.D. 2000 kg 33,735 kW/T

Données

Modèle : Skoda Enyaq iV 80

Prix de base : 49 760 €

Date de l'essai : 26/05/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 33°/ Ensoleillé, 23°

Prix du carburant : 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1035 km

Kilométrage au début de l'essai : 12 165 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 75 km/h

Pneumatiques : Bridgestone Turanza Eco Enliten - 235/45 R21 101T XL AO - 255/40 R21 102T XL AO (Label UE: A, B, 71 dB - A, B, 72 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 13,30 kWh/100 km (7,52 km/kWh)

Ordinateur de bord : 13,30 kWh/100 km

À la pompe : - kWh/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 11,97 € avec recharge à domicile (37,83 € plein tarif Ionity/Free to X)

Dépense mensuelle : 26,60 euro € avec recharge à domicile (84,06 € plein tarif Ionity/Free to X) <800 km par mois>

Combien de kilomètres pour 20 € ? 602 km avec recharge à domicile (190 km plein tarif Ionity/Free to X)

Combien de kilomètres avec un plein ? 579 km