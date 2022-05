La Mercedes EQA est la voiture électrique la plus compacte du constructeur à l'étoile. Etroitement liée à la GLA, elle est disponible avec un ou deux moteurs électriques. Pour notre test de consommation réelle, nous avions à notre disposition la Mercedes EQA 250 développant 190 ch. Elle est équipée d'une batterie de 66,5 kWh.

Sur le trajet standard de 360 km (Rome-Forlì), parsemé de fortes pluies, l'EQA a consommé en moyenne 18,60 kWh/100 km (5,38 km/kWh), ce qui représente une dépense de 16,74 € lors d'une recharge à domicile (0,25 euros/kWh). Le même trajet avec une charge HPC ultra-rapide comme Ionity ou Free to X (0,79 euros/kWh) aurait coûté 52,90 euros au plein tarif.

Peut mieux faire

Avec sa consommation de 18,60 kWh/100 km, la Mercedes EQA 250 se situe légèrement en dessous de la moyenne dans le classement de la consommation réelle des voitures électriques, juste derrière la Mercedes EQS 450+ (17,5 kWh/100 km - 5,7 km/kWh), l'Opel Corsa-e (17,5 kWh/100 km - 5,7 km/kWh) et la Ford Mustang Mach-E Extended Range (17,0 kWh/100 km - 5,8 km/kWh).

Le Lexus UX 300e (18,7 kWh/100 km - 5,3 km/kWh), le Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) et l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh) ont consommé davantage que l'EQA.

Il convient de noter que l'efficacité de l'EQA a été quelque peu réduite par la pluie qui ne nous a pas quittés durant tout l'essai.

Silence et confort

La version testée est la Mercedes EQA 250 avec quelques options comme la peinture métallisée et les jantes AMG 19". L'équipement de série est bon, mais pas complet, et ne comprend pas des équipements aussi populaires que le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l'entrée/sortie sans clé.

Cependant, l'excellente qualité des matériaux et de la finition fait oublier ces petits défauts, offrant au conducteur et aux passagers un confort, un espace de vie, une isolation acoustique et d'excellentes qualités dynamiques.

La puissance de 190 ch est suffisante pour chaque situation et permet des dépassements rapides, tandis que les configurations du mode de conduite Dynamic Select vous permettent d'atteindre le niveau de performance souhaité, tout en optimisant la consommation de carburant avec le programme Eco.

Environ 300 km avec "un plein"

Dans les situations de conduite les plus courantes, la consommation d'électricité de la Mercedes EQA reste assez constante, sans être extrêmement faible.

La batterie de 66,5 kWh vous permet de couvrir presque toujours 300 km avec une batterie chargée, n'atteignant 400 km qu'avec une conduite très souple. La recharge en courant alternatif peut atteindre une puissance de 11 kW, tandis que la recharge en courant continu est très pratique et rapide, avec une puissance de plus de 100 kW et une charge complète (10-80 %) en un peu plus d'une demi-heure.

Consommations et autonomies

Urbain : 21,5 kWh/100 km (4,6 km/kWh)

305 km d'autonomie

21,5 kWh/100 km (4,6 km/kWh) 305 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 20,8 kWh/100 km (4,8 km/kWh)

319 km d'autonomie

20,8 kWh/100 km (4,8 km/kWh) 319 km d'autonomie Autoroute : 24,2 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

272 km d'autonomie

24,2 kWh/100 km (4,1 km/kWh) 272 km d'autonomie Ecoconduite : 14,0 kWh/100 km (7,1 km/kWh)

472 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Consommation Poids à vide Rapport puissance/poids Mercedes EQA 250 Premium Electrique 80 kW N.D. 1965 kg 39,216 kW/T

Données

Modèle : Mercedes EQA 250 Premium

Prix de base : + 50 000 euros

Date de l'essai : 21/04/2022

Météo (départ/arrivée) : Nuageux - Pluie, 22°/ Pluie, 11°

Prix du carburant : 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 840 km

Kilométrage au début de l'essai : 9501 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 75 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Winter - 235/50 R19 103H XL M+S (Label UE: C, C, 72 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 18,60 kWh/100 km (5,38 km/kWh)

Ordinateur de bord : 18,60 kWh/100 km

À la pompe : - kWh/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 16,74 euros avec recharge à domicile (52,90 euros à plein tarif Ionity/Free to X)

Dépense mensuelle : 37,20 euros avec recharge à domicile (117,55 euro à plein tarif Ionity/Free to X) <800 km par mois>

Combien de kilomètres pour 20 € ? 430 km avec recharge à domicile (136 km à plein tarif Ionity/Free to X)

Combien de kilomètres avec un plein ? 358 km