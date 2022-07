Avec pas moins de quatre SUV à son catalogue, dont un 100 % électrique, Skoda continue sa marche en avant et va prochainement dévoiler un nouveau modèle doté de sept places. Il s'agira du Skoda Vision 7S, un concept-car qui annoncera l'arrivée d'un nouveau véhicule, sans doute un SUV 100 % électrique, d'ici les années à venir.

La firme tchèque vient de nous dévoiler la première esquisse, avec une image de l'habitacle, spacieux, doté d'une toute nouvelle architecture intérieure, offrant de l'espace pour sept personnes. Des matériaux durables sont utilisés pour créer un intérieur minimaliste, dans la continuité de ce qui a été inauguré à bord de l'Enyaq. Ce modèle inaugurera aussi le nouveau langage stylistique de la marque, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'intérieur du concept-car Vision 7S présente un design symétrique avec un large tableau de bord horizontal qui s'étend jusqu'aux portes. Un repose-main rend l'interaction avec l'écran tactile et les boutons à retour haptique plus pratique. Des commandes à retour haptique sont également intégrées sur un tout nouveau volant. L'éclairage d’ambiance présent dans différentes zones de l'habitacle informe notamment de l'état de charge, et fournit un éclairage approprié pour entrer et sortir du véhicule.

L'intérieur propose deux configurations distinctes : conduite et détente. En mode conduite, toutes les commandes sont placées dans leur position idéale et l'écran tactile central est aligné verticalement pour afficher toutes les informations dédiées à la conduite. Le mode détente peut être activé lors de la recharge ou d'un arrêt pour se reposer. Le volant et le combiné d'instruments glissent vers l'avant et les sièges de la première et de la deuxième rangée se reculent pour une position assise encore plus confortable.

"Le nouveau langage de design est minimaliste, fonctionnel et authentique. À l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur les atouts traditionnels de Skoda, tels qu’un espace généreux, une facilité d'utilisation et des fonctionnalités essentielles. Avec notre nouveau style, nous franchissons une nouvelle étape et mettons encore plus l'accent sur l'expérience client. La grande créativité de nos designers et de nos ingénieurs se manifeste par des éléments intérieurs mobiles et des nouvelles fonctionnalités 'Simply Clever', telles qu'un siège enfant intégré. Les lignes délibérément minimalistes se prolongent également à l’extérieur de l'habitacle.", précise Oliver Stefani, le responsable du design de la marque.