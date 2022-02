Skoda Fabia Monte-Carlo (2022)

Non, il n'y aura pas de Skoda Fabia vRS. Au lieu de ça, le constructeur tchèque présente la Fabia Monte Carlo. Elle complète les finitions Active, Ambition et Style. Construite sur la plateforme MQB-A0, la Fabia Monte Carlo propose un design plus "expressif".

On la reconnaît grâce à sa calandre noire, aux tabliers avant et arrière spécifiques, au diffuseur arrière noir et aux jantes en alliage allant de 16 à 18 pouces. Dans l'habitacle, la Skoda Monte Carlo opte pour des sièges sport de série, un Digital Cockpit avec un arrière-plan spécifique et un volant multifonction à trois branches de série.

Cet intérieur est noir, mais il est contrasté par la couleur rouge visible au niveau de la console centrale, des poignées de porte et au niveau de la bande décorative sur le tableau de bord. Enfin, les designers ont ajouté une finition aspect carbone sur les accoudoirs des portes avant et sur la partie inférieure du tableau de bord.

La finition Monte Carlo peut être associée à différentes motorisations. Les clients pourront choisir entre deux moteurs 1,0 litre à trois cylindres ou bien, un moteur 1,5 TSI à quatre cylindres. Quant aux puissances, elles varient entre 95 ch et 150 ch.

Lorsqu'elle est motorisée par le quatre cylindres 1,5 TSI, la Fabia Monte Carlo bénéficie d'une boîte DSG et sprinte de 0 à 100 km/h en huit secondes. Elle peut atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h. Les versions les moins puissantes se contentent d'une boîte manuelle à cinq rapports et sont évidemment moins rapides.

Moteurs Puissance Couple Transmission Vitesse max 0-100 km/h 1.0 TSI EVO 95 ch 175 Nm BVM 5 193 km/h 10,6 secondes 1.0 TSI EVO 110 ch 200 Nm DSG 7 205 km/h 9,9 secondes 1.5 TSI EVO 150 ch 250 Nm DSG 7 225 km/h 8,0 secondes

Le fabricant précise que la Fabia Monte Carlo peut être équipée de tous les dispositifs de sécurité, d'assistance et de confort. Cette version est disponible dés aujourd'hui à la commande, le configurateur en ligne sera opérationnel avant la fin du mois. Quant aux tarifs, ils n'ont pas encore été spécifiés.