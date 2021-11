Škoda a retiré de son catalogue européen la Rapid depuis plusieurs années déjà, la remplaçant par la Scala, un modèle plus soigné et plus en accord avec les prétentions de la marque sur le Vieux Continent désormais.

Néanmoins, sur d'autres marchés, la Škoda Rapid continue de faire des heureux, notamment en Russie, en Chine (où elle est fabriquée localement par la coentreprise entre SAIC et le groupe Volkswagen), ou encore en Inde. L'Inde, qui vient de découvrir la remplaçante de la Rapid, avec la nouvelle Slavia, une "petite" berline aux faux airs de Fabia.

Le nom Slavia fait écho au premier vélo lancé par les pères fondateurs de Škoda, Václav Laurin et Václav Klement. Outre sa ressemblance avec la Fabia, elle ne peut cacher quelques liens fraternels avec la Volkswagen Virtus, un modèle vendu en Amérique du Sud et qui est en quelque sorte une version berline de la Polo. La nouvelle Škoda Slavia mesure 4,54 mètres de long, 1,75 mètre de large et 1,49 mètre de haut, avec un empattement généreux de 2,65 mètres.

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, l'intérieur ressemble globalement à celui d'une Fabia de nouvelle génération, de quoi faire un sacré bond en matière de qualité perçue par rapport à la Rapid, où les plastiques durs et les matériaux de qualité moyenne étaient légion. La Slavia semble même surpasser en matière de qualité un autre modèle Škoda vendu en Inde, le Kushaq, un SUV compact aux grandes ambitions.

Avec des feux à LED à l'avant et à l'arrière, un tableau de bord numérique et un écran tactile de 10 pouces, la Slavia a tout d'une voiture moderne commercialisée en 2022. Elle dispose même d'un éclairage d'ambiance et de sièges avant ventilés gainés de cuir. Comme toutes les Škoda, la praticité est de rigueur, avec un grand coffre de 521 litres, et pouvant aller jusqu'à 1050 litres en rabattant les sièges arrière.

Il n'y a pas de diesel sous le capot, seuls les moteurs essence trois cylindres 1,0 litres TSI et quatre cylindres 1,5 litre TSI seront disponibles. Le premier développe 115 chevaux et un couple de 175 Nm transmis aux roues avant via une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique avec le même nombre de rapports. Le quatre cylindres développe 150 chevaux et 250 Nm transmis par une boîte manuelle à six rapports ou une DSG à sept rapports.

Reposant sur la plate-forme MQB-A0-IN, la Škoda Slavia sera construite à Pune, en Inde, avec jusqu'à 95 % de composants provenant de fournisseurs locaux.