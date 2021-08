Škoda est un constructeur généraliste du groupe Volkswagen. Cette marque est née en 1895, à Mladá Boleslav, en République Tchèque. Vous vous doutez bien qu'avec une telle longévité, le fabricant a une longue histoire avec des modèles et des concepts parfois méconnus.

Pour comprendre l'essence de cette voiture de sport, il faut remonter le temps jusqu'en 1972 au Salon de Bruxelles lors de la présentation de la 110 Super Sport. À cette époque, Škoda présentait une voiture de sport ô combien désirable avec un moteur central et un design très anguleux.

Ne pesant que 900 kg, ce modèle était animé par un petit moteur de seulement 1,1 litre de cylindrée délivrant une puissance modeste de 70 ch. La puissance étant assez faible, Škoda se chargera par la suite de remplacer le moteur par un autre de la même cylindrée avec toutefois une puissance de sortie de 100 ch. La hausse de la puissance a beau être de 43%, cela n'était toujours pas suffisant pour exciter les amateurs de sport et de vitesse.

Le constructeur a donc eu la bonne idée de retirer ce moteur et de le remplacer par un plus gros moteur de 1.5 L de cylindrée. Škoda a débuté le développement de cette motorisation, mais il a très vite arrêté pour des "raisons politiques". La Škoda 110 Super Sport "Ferat" qui était censée être produite en série limitée n'a jamais été produite, le projet est tombé à l'eau.

49 ans plus tard, Škoda a eu la bonne de redonner une seconde vie virtuelle à sa voiture de sport mort-née. En ce mois d'août 2021, le constructeur tchèque présente la réinterprétation moderne et futuriste de sa 110 Super Sport dans le cadre de sa série "Icons Get a Makeover". On vous arrête tout de suite, cette voiture n'est pas destinée à être produite. Il s'agit simplement de rendus créés par le designer français de Škoda Baptiste de Brugiere.