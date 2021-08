L'Octavia RS n'est certainement pas la sportive la plus excitante qui soit, mais elle attire les clients à la recherche de beaucoup plus de praticité que ce que la Volkswagen Golf GTI, sur laquelle elle est basée, peut offrir. En 2011, le centre technique de Škoda UK s'est attaqué à un modèle de seconde génération afin de tenter d'établir un nouveau record pour une voiture de série équipée d'un moteur 2,0 litres turbo au Bonneville Salt Flats.

C'est ainsi qu'est née la Škoda Octavia RS de 600 chevaux, avec une puissance près de deux fois et demie supérieure à celle du modèle actuel. Le moteur quatre cylindres 2,0 litres TSI a reçu un turbo plus gros issu de chez Garrett, un nouveau système d'injection d'eau, un refroidisseur intermédiaire plus puissant, de l'huile dédiée aux voitures de course et, bien évidemment, une grosse reprogrammation.

Le moteur est indexé à une boîte de vitesses empruntée à la Škoda Superb GreenLine, tandis qu'elle est aussi équipée d'un différentiel à glissement limité. La voiture est abaissée de 80 millimètres et repose sur des jantes en acier de 15 pouces avec des enjoliveurs aéro-optimisés et chaussées de pneus Goodyear Eagle Dragway Special.

Cette Škoda Octavia RS un peu spéciale est parvenue à atteindre la vitesse de 227,080 mph (soit environ 366 km/h) le 19 août 2011. En l'espace de dix ans, la voiture a évidemment subi les affres du temps, mais pour célébrer la décennie de ce record, le modèle en question vient d'être entièrement restauré avec l'ajout de quelques éléments distinctifs pour marteler que cette Octavia est détentrice d'un record bien précis.

Au cas où vous vous poseriez la question, le record du monde pour une voiture thermique à Bonneville a été établi le 14 août 2020, lorsque la Speed Demon de George Poteet, une sorte de voiture/fusée développant une puissance de 3156 chevaux, a atteint une vitesse moyenne impressionnante de 470,015 mph (soit environ 756,415 km/h). Sa vitesse de pointe maximale a été enregistrée à 775,021 km/h (481,576 mph).