Vous êtes à la recherche d'une voiture au look sportif avec un moteur plus ou moins conventionnel ? Vous avez le choix, notamment grâce à la multiplication des finitions sportives chez les constructeurs. Il y a donc de quoi se faire plaisir avec une voiture aux attributs dynamiques, sans obligatoirement avoir le droit au moteur le plus puissant, ce qui fait considérablement grimper la facture dans la majorité des cas.

Škoda n'échappe pas à la règle, et après la présentation de ses Octavia RS disponibles en essence, en diesel et en hybride rechargeable, la firme tchèque dévoile désormais la finition "Sportline" qui emprunte de nombreux éléments esthétiques aux modèles RS, tout en proposant des moteurs plus classiques.

Ainsi, nous retrouvons de nombreux éléments peints en noir, à commencer par le diffuseur arrière, la calandre, les logos et les jantes. À l'intérieur, nous retrouvons des sièges baquets en tissu à appuie-tête intégrés, une finition noire laquée sur la planche de bord et des inscriptions "Sportline". De série, la Škoda Octavia "Sportline" est livrée avec des jantes de 17 pouces, mais il est possible d'opter pour une monte de 18 ou de 19 pouces.

Du côté des motorisations, vous n'aurez pas le droit aux blocs essence et hybride rechargeable de 245 chevaux, mais à des motorisations un peu plus modestes. Du côté des diesels, il y aura le choix avec le quatre cylindres 2,0 litres de 115 et 150. Pour l'essence, le quatre cylindres 2,0 litres TSI est proposé en 115 et 190 chevaux. Cette finition est même disponible avec la version G-Tec de 131 chevaux carburant au gaz naturel, tandis que les blocs micro-hybrides de 110 et 150 chevaux, ainsi que l'hybride rechargeable de 204 chevaux sont aussi proposés.

Comme pour quasiment toutes les finitions sportives, la version "Sportline" viendra coiffer la gamme de la Škoda Octavia et s'intercalera entre la finition "Style" et les versions RS. Bien évidemment, cette finition sera aussi disponible sur la variante break de l'Octavia. La marque ne devrait pas tarder à nous dévoiler les tarifs concernant cette nouvelle finition qui, à coup sûr, devrait plaire aux clients.