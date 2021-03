Comme le marché chinois, le marché indien dispose d'un fort potentiel, d'autant plus qu'il est actuellement en pleine expansion, là où certains spécialistes jugent déjà le marché chinois trop "mature" pour s'implanter sans difficulté. En Inde, il y a encore de nombreuses cartes à jouer, notamment du côté du segment des petits SUV, un marché en plein essor dans un pays où les routes possèdent des revêtements irréguliers en fonction des régions.

Le groupe Volkswagen, présent en Inde depuis déjà plusieurs années, n'a jamais vraiment pris son envol sur ce marché. Mais cela pourrait rapidement changer avec le Škoda Kushaq, qui sera le nouveau fer de lance du groupe allemand en Inde.

Ce petit SUV de 4,22 mètres de long découle directement du concept-car Vision IN et repose sur la plateforme A0 MQB. Il s'intègre parfaitement aux prédispositions du marché indien, avec une taille réduite et un habitacle spacieux grâce à un empattement de 2,66 mètres de long. Le coffre est annoncé à 385 litres, soit quasiment un volume du segment supérieur.

Le Škoda Kushaq ne peut bien évidemment pas renier sa filiation avec le Škoda Kamiq, son grand frère vendu en Europe. L'habitacle est un quasi copié/collé de ce dernier. Du côté des motorisations, c'est du déjà vu évidemment, avec deux moteurs essence. Le premier, c'est un trois cylindres 1,0 litre TSI de 115 chevaux et le second, un quatre cylindres 1,5 litre TSI de 150 chevaux, disponible en boîte manuelle ou en boîte DSG.

Reste à savoir si cette offensive venue d'Europe séduira les clients indiens, eux qui sont particulièrement friands de ce type de petit SUV. Le marché est aujourd'hui majoritairement occupé par les constructeurs asiatiques, la meilleure vente du pays étant la Suzuki Maruto. Le top des ventes est ensuite constitué d'autres Suzuki avec le WagonR ou encore le Baleno, tandis que les Hyundai Creta et Venue rencontrent également un joli succès.

Pour le moment, le Škoda Kushaq n'est pas prévu pour l'Europe. Trois autres modèles devraient rapidement suivre du côté du groupe Volkswagen pour le marché indien, pour un total de deux SUV et deux berlines. Cette offensive fait partie du plan "India 2.0" dans lequel le groupe allemand injectera un milliard d’euros. Les commandes du Škoda Kushaq, qui sera produit en Inde, démarreront dès le mois de juin prochain pour des premières livraisons prévues en juillet 2021. Ses prix n'ont pas encore été dévoilés.