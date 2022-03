Un nouveau SUV viendra bientôt s'ajouter à la gamme Skoda. Plus petit que le Kodiaq et l'Enyaq, le modèle vient d'être annoncé par un teaser lors de la conférence de presse annuelle de la firme tchèque.

Cependant, nous ne connaissons pas encore son nom ni même sa motorisation. Skoda nous a seulement décrit son design comme étant "Modern Solid" et a annoncé sa présentation définitive à la fin du second semestre 2022.

Le deuxième SUV électrique de Skoda ?

Le teaser montre la silhouette d'un SUV/crossover aux lignes assez "carrées". Bien qu'il ne soit pas facile de dire s'il s'agit d'un concept ou d'un modèle de série, il devrait sans doute s'agir, sans trop de doutes, d'un modèle 100 % électrique. Par le passé, Skoda a évoqué le lancement de trois nouvelles voitures électriques d'ici 2030, moins chères et plus petites que l'Enyaq.

Lors de la conférence de presse, le PDG de la marque, Thomas Schäfer, a déclaré que l'une d'entre elles sera "une voiture urbaine ultra-compacte". Il s'agira sans doute d'un petit frère de l'Enyaq.

Une première idée des prix et des moteurs

Parce qu'il sera plus petit que l'Enyaq, il est possible que cette nouvelle Skoda utilise des batteries plus petites. Ce modèle pourrait "emprunter" le groupe motopropulseur de sa cousine technique, la Volkswagen ID.3, avec des capacités de batterie comprises entre 45 et 77 kWh, des niveaux de puissance compris entre 150 et 204 chevaux et une autonomie d'environ 500 km. Les prix devraient être inférieurs aux 38 000 euros réclamés pour l'Enyaq iV 50.

Et quand verrons-nous ce nouveau SUV ? Comme énoncé ci-dessus, Skoda a évoqué une possible présentation au second semestre 2022. Le Mondial de Paris étant prévu pour la mi-octobre, ce modèle pourrait donc être présenté au moment de cet évènement.