Après le lancement du Kodiaq en 2016, Škoda a accéléré son offre de SUV avec, l'année suivante, l'arrivée du Karoq, un modèle plus petit qui a rapidement su trouver son public. Il s'est rapidement retrouvé à la deuxième place des Škoda les plus vendues, juste derrière l'Octavia. Depuis quatre ans, la firme tchèque a déjà écoulé pas moins de 500 000 exemplaires de son Karoq.

Pour continuer sur sa bonne lancée et redonner un peu de dynamisme à ses ventes, le Karoq s'offre un petit restylage bien visible à l'extérieur, mais un peu moins à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater via les photos, les feux avant sont plus minces, tandis que la calandre s'élargit. Les blocs optiques arrière apparaissent également plus saillants avec une hauteur qui a été réduite.

Grâce à l'arrivée d'un becquet de toit plus long et de nouvelles jantes optionnelles de 17 ou 19 pouces dotées de caches en plastique noir, la firme tchèque annonce une réduction de traînée pouvant dépasser 9 %, avec un Cx annoncé à 0,30. De quoi gagner encore quelques grammes de CO 2 . Pour la première fois, le Karoq peut être équipé de projecteurs adaptatifs Matrix LED.

À l'intérieur, les changements sont beaucoup moins visibles, on remarque simplement l'abandon des compteurs à aiguilles pour recevoir, dès sa finition d'entrée de gamme, un combiné d’instrumentation numérique de 8 pouces. Un tableau de bord digital de 10,25 pouces est également proposé en option. L’écran tactile central affiche toujours 8 ou 9,2 pouces suivant la configuration, et la disposition des commandes est inchangée. Notons également l'arrivée d'un pack Eco permet d’opter pour des matériaux intérieurs vegan et recyclés.

Sous le capot, rien ne change. En essence, le Karoq restylé est proposé avec le trois cylindres 1,0 TSI Evo de 110 chevaux doté d'une boîte manuelle à six rapports, le quatre-cylindres 1,5 litre TSI Evo de 150 chevaux avec boîte manuelle ou DSG à sept vitesses, et le quatre cylindres 2,0 litres TSI Evo de 190 chevaux avec boîte DSG et quatre roues motrices. Ce dernier est réservé à la version Sportline.

Le Karoq n'a pas le droit à de l'hybride, mais toujours au diesel, avec le quatre cylindres 2,0 litres TDI de 116 chevaux avec boîte manuelle ou DSG, ainsi que le 2,0 litres TDI de 150 chevaux en boîte manuelle 4x2 ou en DSG7 avec la transmission intégrale.

Au rayon des aides à la conduite, il n'y a pas beaucoup de changements, seulement quelques améliorations, avec notamment une meilleure reconnaissance des panneaux et l’aide au maintien dans la voie qui détecte maintenant les zones de travaux. La gamme que nous connaissions est reconduite avec quatre niveaux : Style, Business, Ambition et Sportline, tandis qu'une nouvelle version Scout pourrait être présentée. Les prix seront dévoilés ultérieurement.