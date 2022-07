Celui que l'on appelle plus "DS 7 Crossback", mais "DS 7", vient de bénéficier d'une petite cure de jouvence pour son restylage de mi-carrière. Au programme, nouveau look, nouvelles technologies et nouvelles motorisations.

Cette nouvelle version se met à jour, avec de nouvelles optiques avant dotée d'une technologie matricielle à LED baptisés DS Pixel Led Vision 3.0, une nouvelle calandre plus carrée ou encore une réduction importante du nombre d'éléments chromés.

À l'arrière, le hayon est également nouveau. De nouvelles lignes en relief à la base de la lunette arrière donnent plus de dynamisme et les blocs optiques changent à la fois de forme et de signature lumineuse. Entre les deux feux, il n'y a plus de lettrage "Crossback", mais le nom de la marque : DS Automobiles.

Une fois à l'intérieur, les changements sont un peu moins perceptibles qu'à l'extérieur. Seul l'écran central, d'une diagonale de 12 pouces désormais, change. Il y a aussi encore plus de choix concernant la personnalisation de l'intérieur, avec une large gamme de cuir, d'Alcantara, selon les modèles, d'inserts et de surpiqûres.

Les tarifs

Du côté des motorisations, le DS 7 sera toujours disponible avec un bloc quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI diesel de 130 ch. Il n'y a plus de motorisations essence pure et dure, en lieu et place, nous retrouverons trois versions hybrides rechargeables de 225, 300 et 360 ch.

La version E-Tense 225 est équipée d'un moteur essence quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 180 ch et d'un moteur électrique de 110 ch. L'ensemble est associé à une boîte automatique EAT8 chargée de distribuer la puissance aux seules roues avant.

Viennent ensuite les versions E-Tense 4x4 300 et E-Tense 4x4 360, toutes les deux dotées de quatre roues motrices et d'un moteur thermique essence de 200 ch. La version 360, qui est une nouveauté sur la gamme DS 7, mais qui a déjà été introduite au sein des DS 9 et autres Peugeot 508 PSE, a été mise au point par les ingénieurs de DS Performance.

Bastille Performance

Line Performance

Line + Rivoli Opera La

Première Diesel Blue HDi 130 ch 44 700 € 46 300 € 48 400 € 49 500 € 54 600 € - Hybride rechargeable E-Tense 225 ch 53 900 € 55 100 € 57 200 € 58 300 € 63 300 € - E-Tense 300 ch 4x4 60 200 € 61 400 € 63 500 € 64 600 € 69 600 € - E-Tense 360 ch 4x4 - - - - - 78 400 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme a été simplifiée même si, globalement, ça reste tout de même encore un poil compliqué pour s'y retrouver. Pour l'heure, le catalogue ne compte qu'une série spéciale "La Première" réservée à la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 360 ch, dotée de quatre roues motrices.

Bastille

Projecteurs LED

Feux de jour à LED (DS Light Veil)

Reconnaissance des panneaux

Régulateur/limiteur de vitesse

Surveillance des angles morts

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Accès et démarrage mains libres

Aide au stationnement avant et arrière

Climatisation automatique bizone

Compteurs numériques

Ecran tactile central 12,3 pouces

Navigation GPS 3D

DS Active Scan Suspension

Entourage de vitres chromé...

Performance Line (en plus de Bastille)

Banquette arrière avec trappe à skis (exclusivité)

Accoudoir central arrière

Badge sur le capot et entourage des vitres noir brillant

Grille de calandre noir brillant

Monogramme arrière noir

Sabot avant noir

Vitres arrière et lunettes surteintées

Surtapis avant/arrière...

Performance Line + (en plus de Performance Line)

DS Pixel LED Vision 3.0

Barre de toit noir brillant

Sièges avant électriques

Aide au stationnement avant, arrière et caméra de recul...

Rivoli (en plus de Performance Line +)

Barre de toit aluminium

Badge sur le capot, entourage des vitres chromées

Sabot avant chromé

Montre rotative B.R.M. R180...

La montre B.R.M. rotative fait partie de l'équipement de série dès le niveau Rivoli.

Opéra (en plus de Rivoli)

DS Drive Assist

Toit ouvrant panoramique électrique

Chargeur induction

Hayon motorisé

Vitres latérales feuilletées acoustiques

Sièges avant chauffants, massant, ventilés

Climatisation automatique bizone étendue

Pare-brise chauffant

La Première (en plus de Opéra)