Après avoir fait leurs débuts avec la DS 4 en mars, les niveaux de finition Pallas et Etoile sont désormais également disponibles pour les DS 3 et DS 7, élargissant ainsi la gamme des crossovers et SUV français. La première reprend un nom historique pour DS, faisant référence à la Pallas, la version la plus riche de la berline tricolore.

L'Etoile, quant à elle, représente le haut de gamme pour les deux modèles et s'inspire de la place de l'Étoile (aujourd'hui connue sous le nom de Charles-de-Gaulle), la place de Paris au centre de laquelle se dresse l'Arc de Triomphe. Les prix et la disponibilité des nouveaux niveaux de finition DS 3 et DS 7 n'ont pas encore été annoncés.

DS 3 Pallas et Étoile

Les deux configurations de la DS 3 incluent des "DS WINGS" en noir brillant et divers chromes sur la carrosserie. La principale différence à l'extérieur réside dans les jantes en alliage : 17" de série pour la Pallas, 18" pour l'Etoile.

Les intérieurs de la version Pallas reflètent ceux de son prédécesseur avec une sellerie en tissu Perruzi Silicon et DS Basalt Black Canvas, tandis que des selleries en cuir sont disponibles en option. La DS 3 Étoile mélange plutôt tissu et de l'Alcantara mais vous pouvez avoir des revêtements en cuir Nappa, sur demande.

Concernant l'équipement de série, la DS 3 Pallas propose le Pack Confort (sièges avant chauffants, moquettes avant et arrière, système sans clé), le Pack Tech ( DS IRIS SYSTEM avec ChatGPT, caméras 360°, recharge sans fil pour smartphones et un port USB supplémentaire).

La DS 3 Étoile ajoute le système audio Focal Electra Sound System, le Pack Total Tech (aide à la conduite Niveau 2, affichage tête haute, phares matriciels LED) et Range Pack pour la version 100% électrique E-TENSE (pompe à chaleur et 11 kW).

Les équipements

Côté équipements, la première variante propose un hayon motorisé, une climatisation automatique bi-zone, un système audio Focal Electra, une horloge BRM R180, un antivol, des assistants de conduite niveau 2, des amortisseurs DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, une recharge sans fil pour le smartphone et deux prises USB supplémentaires à l'avant.

DS 7 Pallas et Etoile, les jantes

Pour l'Étoile de série, il existe des Packs Confort Absolu ( sièges avant ventilés et massants , climatisation automatique bi-zone et système HiFi Electra FOCAL), Pack Tech Absolute (recharge sans fil pour smartphone, deux prises USB-C supplémentaires à l'avant, DS NIGHT VISION, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION et l'antivol).

DS 7 Pallas et Etoile, l'intérieur DS 7 Pallas et Etoile, l'intérieur

La version Performance s'ajoute aux deux nouvelles versions, réservées exclusivement au plug-in 360 CV, avec roues de 21", logo spécifique à l'arrière et bien plus encore.

Une autre nouveauté est représentée par le changement de nom des motorisations : les versions hybrides rechargeables perdent le suffixe "E-TENSE" pour adopter le nom d'hybride rechargeable.