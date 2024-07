Comment hériter d'une légende vivante ? Cette question ne se pose pas seulement dans le sport ou la musique. Dans le domaine automobile aussi, les successeurs de noms célèbres ont souvent la vie dure. Le 26 août 1974, il y a donc 40 ans, la Citroën CX est présentée pour la première fois. En tant que successeur de la légendaire Citroën DS, ce modèle de la classe moyenne supérieure est la synthèse de tous les développements techniques de Citroën.

En 1969, le signal de départ est donné pour le développement d'un successeur à la série de modèles DS. L'objectif est de créer un véhicule qui renoue avec le charme du modèle précédent, produit depuis 1955, mais dont la fabrication est nettement moins coûteuse. C'est d'ailleurs une nécessité absolue, car au début des années 1970, Citroën connaît des problèmes économiques. La future CX devient ainsi le dernier développement autonome de la marque avant son rachat par Peugeot.

Galerie: Citroën CX (1974-1991)

20 Photos Citroën

La Citroën CX est présentée au Président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, peu avant le Salon de Paris 1974. Après la présentation à la presse internationale en Laponie, 25 journalistes ont l'occasion de participer au "Raid Arctique" avec la Citroën CX, qui part de Galliväre près de Kiruna et parcourt environ 3000 kilomètres jusqu'à Paris, sur des chaussées et dans des conditions météorologiques très variées.

Le nom de la Citroën CX vient du terme français désignant la valeur Cw (coefficient de pénétration dans l'air). Avant 50 ans, le Cw de la Citroën CX est de 0,39, ce qui est un très bon chiffre.

La CX est considérée comme la synthèse de tous les développements techniques de Citroën. Elle dispose ainsi, entre autres, d'un groupe motopropulseur transversal, d'une suspension hydropneumatique et d'une garde au sol constante, d'une suspension aux roues indépendantes, de freins à disques aux roues avant et arrière ainsi que d'un système de freinage assisté à double circuit. Plus tard, le "Diravi", une direction assistée à retour automatique et asservie à la vitesse.

Citroën Citroën

La lunette arrière concave - tout comme par exemple sur la future Citroën C6 - permet à la pluie de s'écouler au centre et permet de se passer d'essuie-glace arrière. La carrosserie de la Citroën CX, dessinée par le chef designer Robert Opron, s'inspire de celle de la DS4.

La critique porte sur le petit couvercle de coffre au lieu d'un grand hayon.

Des motorisations qui ont fait leurs preuves

Pour la propulsion, on mise sur deux variantes de moteur bien connues : La Citroën CX 2000 reprend le moteur de la DS 20. Avec une cylindrée de 1 985 cm3 et 102 ch (75 kW), le véhicule atteint ainsi une vitesse maximale de 174 km/h. La CX 2200 est équipée d'un moteur de 2.175 cm3 et 112 ch (82 kW), provenant de la DSuper5, qui lui permet d'atteindre 179 km/h.

Voiture de l'année 1975

En 1975, la Citroën CX est élue "Voiture de l'année". Elle reçoit également le "Prix de la

Sécurité" et le "Prix Style Award". La même année, la CX 2200 apparaît dans la version luxueuse "Pallas". Peu après, la CX 2200 D est équipée du premier moteur diesel.

qui équipait déjà les Citroën C32 et C35 depuis 1973.

Citroën Citroën CX Break

Enfin, en septembre 1975, la variante break CX est lancée, avec un empattement allongé de 25 cm par rapport à la berline. Le break existe également en version familiale : un break avec une troisième banquette arrière pouvant accueillir jusqu'à huit personnes. La deuxième nouveauté lancée quelques mois plus tard est la noble CX Prestige. Dès 1977, elle peut se targuer d'une injection électronique d'essence, ce qui lui permet d'augmenter sa puissance à 128 ch (94 kW), soit une vitesse de pointe de 190 km/h.

La voiture la plus rapide avec un moteur diesel

En 1978, la Citroën CX évolue sur le plan visuel et mécanique. Après d'importants travaux

de conception sur le groupe existant, la Citroën CX 2500 D de 75 ch (55 kW) est lancée sur le marché. Avec cette motorisation, la CX peut prétendre, avec 156 km/h, au titre de voiture particulière la plus rapide avec un moteur diesel.

Un net lifting en 1985

À partir de juillet 1985, la Citroën CX est disponible avec un look fortement remanié - entre autres avec des pare-chocs en plastique et des instruments ronds à la place des compteurs de vitesse à rouleaux dans l'habitacle. Avec le moteur turbo-diesel et une vitesse de pointe de 195 km/h. La Citroën CX revendique à nouveau le titre de véhicule diesel le plus rapide au monde.

Citroën CX à partir de 1985

Dès lors, la Citroën CX est également considérée comme le premier véhicule français à être équipé de l'ABS. En raison de sa longueur et de son espace, la CX break peut servir de véhicule de secours. Elle sert également de base à des solutions spéciales, par exemple comme ambulance ou corbillard. Tissier en fait un véhicule de transport rapide à trois essieux. Grâce à sa suspension hydropneumatique, la Citroën CX a une charge utile de plus de 700 kg, ce qui est très puissant pour une voiture.

La version de luxe Citroën CX Prestige est utilisée comme voiture de fonction par certains chefs d'État. Par exemple, le parc automobile du chef d'État de la RDA, Erich Honecker, comprend plusieurs CX Prestige, qui sont en outre rallongées et offrent de la place pour une troisième rangée de sièges.

Entre la fin de l'été 1974 et 1991, un total de 1.041.560 unités des séries Berline (berline) et 128.185 Break (break) sont produites. La XM lui succède sur le marché. (Bien sûr, ce n'est pas la BMW actuelle ...). En Allemagne, Citroën vend au total 111.049 unités de la CX. Une notoriété particulière la Citroën CX a acquis une certaine notoriété en Allemagne dans les années 1980 en tant que voiture de fonction du commissaire de télévision Horst Schimanski de Duisbourg. Aujourd'hui, il est devenu, tout comme sa voiture, un personnage culte depuis longtemps.