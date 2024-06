Il est probable (du moins nous l'espérons) qu'aucun d'entre vous n'ait besoin d'une voiture capable de résister à des tirs d'armes à feu, mais chez les chefs d'État, les hommes politiques et autres, le blindage n'est pas seulement apprécié, il est souvent exigé. Parmi les modèles disponibles aujourd'hui figure la DS 7 VAUBAN, une version blindée du SUV compact français.

Basée sur une motorisation rechargeable et produite en collaboration avec WELP, la DS 7 blindée peut être conduite avec un permis B classique et sera disponible dès le mois de juin, à partir de 165 000 euros.

Blindée mais avec une esthétique inchangée

À première vue, la VAUBAN ressemble à n'importe quelle DS 7, ce qui lui permet de passer inaperçue. Mais les nouveautés sont là, et comment ne pas les voir. Certifié avec un niveau de blindage VPAM 4, le SUV peut résister à des tirs situés entre 50 cm et 5 mètres d'armes telles que le 357 Magnum et le 44 Magnum avec des balles de 9 mm.

Les modifications ont porté sur de nombreux éléments tels que le verre renforcé et l'utilisation de matériaux aramides (dont fait partie le Kevlar) particulièrement résistants aux chocs et à la chaleur, de fibres HPPE (polyéthylène haute performance) et d'acier renforcé. Des ajouts qui augmentent le poids de la DS 7, mais sans exagération, avec seulement 164 kg de plus que le plug-in normal.

C'est précisément pour cette raison qu'elle peut être conduite avec un permis B et non avec des permis supérieurs ou spéciaux. Même l'intérieur est en tout point similaire à celui de la DS 7 non blindée, avec l'ajout de l'embossage VAUBAN et de diverses commandes dédiées, comme celle qui permet d'activer le microphone externe, afin de pouvoir communiquer sans avoir à descendre de la voiture.

DS 7 VAUBAN, l'intérieur DS 7 VAUBAN, le vitrage blindé

Bien entendu, de nombreuses options sont disponibles, comme des porte-drapeaux extérieurs, des feux supplémentaires, des extincteurs automatiques, une ventilation en circuit fermé, des sirènes et un interphone.

La DS 7 blindée est propulsée par un groupe motopropulseur plug-in de 300 ch, qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, soit 0,2 seconde de plus que la version normale.