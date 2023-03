Créée en tant que marque indépendante en 2014 par le Groupe PSA, DS Automobiles fait actuellement partie de la grande famille Stellantis et s'adresse à une clientèle plus jeune, ayant un goût prononcé pour les véhicules élégants.

Avec sa première Collection baptisée Esprit de Voyage, le constructeur tricolore continue de mettre l'accent sur le design. Cette édition spéciale est consacrée aux DS 4 et DS 7, qui seront vendus dans le courant de l'année partout dans le monde.

Inspirés par l'industrie de la mode, les modèles ont été mis à jour d'un point de vue stylistique et ont reçu plus d'équipements de série. La DS 4 Esprit de Voyage, qui se base sur la DS 4 Rivoli, est dotée de couleurs plus claires dans l'habitacle, avec des sièges en cuir grainé, des garnitures Gris Granit et un tableau de bord en cuir Nappa. La signature Esprit de Voyage se retrouve sur les seuils de porte, tandis que le bord des tapis de sol, en gris, est assorti aux nouvelles touches de l'habitacle.

Galerie: DS 4 et DS 7 Esprit de Voyage

3 Photos

À l'extérieur, le crossover est doté d'une calandre en noir brillant entre les phares DS Matrix LED Vision, avec des éléments chromés. Le même noir brillant se retrouve également sur le contour des vitres et le volet de coffre, tandis que les jantes de 19 pouces diamantées ont une finition gris anthracite mat.

Le DS 7 suit la même recette. Toujours sur la base de la finition Rivoli, le véhicule reçoit un tableau de bord gainé de cuir, le même traitement étant appliqué aux seuils de porte. Le lettrage "Esprit de Voyage" se retrouve sur les portes et les coques de rétroviseurs à l'extérieur, appliqué à l'aide d'un motif spécial gravé au laser. La DS 7 est montée sur des jantes spéciales de 19 pouces, appelées Oyama.

DS Automobiles accepte déjà les commandes pour ces nouveaux modèles, disponibles avec le groupe propulseur hybride rechargeable de la marque, le DS 7 proposant une version standard et une version AWD, ou avec une motorisation essence et diesel plus traditionnelle.