Connu dans le monde entier pour "Le Petit Prince", Antoine de Saint-Exupéry est l'un des écrivains français les plus appréciés de tous les temps et l'année 2024 marque le 80e anniversaire de sa mort, lorsqu'il a disparu lors d'un vol de reconnaissance le 31 juillet 1944. C'est donc en son nom qu'est dédiée la nouvelle série spéciale de DS, à travers les DS 3, DS 4 et DS 7.

Caractérisée par une esthétique dédiée, la Collection Antoine de Saint-Exupéry est disponible pour toutes les motorisations de la gamme : électrique, hybride, essence et diesel. La commercialisation débutera dans les prochaines semaines.

La DS 3 Antoine de Saint-Exupéry

La DS 3 dédiée à l'écrivain français s'inspire du Petit Prince. La carrosserie a une couleur spéciale et on peut voir l'inscription "Vol de nuit" sur les jantes de la voiture, en référence au roman de l'auteur. Les intérieurs sont dotés d'un beau revêtement en cuir avec des surpiqûres spéciales en satin qui dessinent les lignes d'une étoile filante. Il est d'ailleurs écrit sur le seuil de la porte, la phrase tirée du livre "Pour [...] ceux qui voyagent, les étoiles sont des guides".

DS 3 Antoine de Saint-Exupéry

Le système sans clé, les sièges chauffants, le navigateur connecté, le système d'infodivertissement avec DS IRIS SYSTEM et ChatGPT sont fournis de série. Comme évoqué un peu plus haut, cette DS est disponible avec toutes les motorisations : électrique, hybride, PureTech 130 essence et BlueHDi 130 Diesel.

Les prix sont les suivants :

DS 3 E-tense Antoine De Saint Exupéry : 46 050 Euros

DS 3 Hybride Antoine De Saint Exupéry : 37 550 Euros

DS 3 Puretech 130 aut. Antoine De Saint Exupéry : 36 050 euros

DS 3 Bluehdi 130 aut. Antoine De Saint Exupéry : 38 000 euros

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry

Cette fois, c'est "Courrier sud", soit le premier livre publié par l'écrivain, qui est la source d'inspiration de la DS 4 d'Antoine de Saint-Exupéry, qui repose sur des jantes en alliage de 19". L'intérieur est dominé par un cuir marron avec des inserts spéciaux et une double couture sur le tableau de bord et les panneaux de porte. On peut y lire "Les étoiles déterminent pour nous les distances réelles" accompagné du dessin d'un avion.

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry

Voici les prix :

DS 4 E-tense 225 Antoine De Saint Exupéry : 54 600 Euros

DS 4 Hybride Antoine De Saint Exupéry : 45 150 Euros

DS 4 Puretech 130 Boite Automatique Antoine De Saint Exupéry : 43 700 Euros

DS 4 Bluehdi 130 Boite Automatique Antoine De Saint Exupéry : 45 150 Euros

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry

Enfin, le SUV DS 7 reprend "La sagesse des sables", le recueil publié après la mort de l'écrivain. L'extérieur de la voiture est caractérisé par un badge "Antoine de Saint-Exupéry" sur les portes et des jantes New York de 21 pouces.

Comme sur la DS 4, la DS 7 se distingue également par son intérieur baptisé OPÉRA avec une broderie dédiée et un "Antoine de Saint-Exupéry" sur le tableau de bord. "C'est le chemin du dialogue entre les étoiles et nous" qui est inscrit, avec quelques étoiles, sur les seuils des portes d'entrée.

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry

Les tarifs de la DS 7 Antoine de Saint-Exupéry sont les suivants :

DS 7 E-tense X4 360 Antoine De Saint Exupéry : 68 800 Euros

DS 7 E-tense X4 300 Antoine De Saint Exupéry : 64 200 Euros

DS 7 E-tense 225 Antoine De Saint Exupéry : 59 100 Euros

DS 7 Bluehdi 130 Boite Automatique Antoine De Saint Exupéry : 50 250 Euros