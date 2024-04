Chez Stellantis, il y a actuellement beaucoup d’hybridation avec les systèmes MHEV de 48 volts. Dans un passé récent, les modèles Citroën, Peugeot et Opel ont reçu de nouvelles versions de 101 ou 136 ch. C'est désormais au tour de DS Automobiles et c'est pourquoi cette autre marque du groupe proposera prochainement de nouveaux modèles hybrides : la DS 3 Hybride et la DS 4 Hybride.

Comme pour toutes les autres voitures de Stellantis partiellement électrifiées, un moteur à essence de 1,2 litre est soutenu par un moteur électrique. Le moteur essence des deux modèles développe 136 ch et produit un couple maximal de 230 Nm. Le moteur électrique est intégré à la nouvelle transmission à double embrayage à 6 rapports e-DCS6 et fournit 21 kW et 55 Nm de couple.

Galerie: DS 3 Hybrid (2024)

12 Photos

La batterie de 48 volts avec 0,9 kWh permet une conduite purement électrique. Selon le constructeur, dans des conditions idéales, les DS 3 Hybride et DS 4 Hybride permettent d'économiser jusqu'à 40 % de carburant. Une version MHEV de 101 ch, comme dans l'Opel Corsa, n'est proposée pour aucun des deux modèles.

Plus rapides et plus technologiques ?

La nouvelle DS 3 Hybrid accélère de l'arrêt à 100 km/h en 8,4 secondes, soit 1,2 seconde plus vite que la DS 3 PureTech 130. La DS 4 termine également ce sprint 1,2 seconde plus vite que le modèle à moteur purement thermique et atteint donc les 100 km/h en 10,4 secondes.

Galerie: DS 4 Hybrid (2024)

6 Photos

À l’intérieur, la technologie hybride est reconnaissable grâce aux affichages numériques. L'écran de l'instrument indique le flux d'énergie ainsi que le niveau de charge de la batterie et son état de fonctionnement. L'ordinateur de bord fournit également des informations sur le pourcentage de la distance parcourue en utilisant uniquement de l'énergie électrique. En conduite électrique, la vitesse s'affiche en bleu sur l'écran.

Les deux nouveaux modèles marquent le début d'une nouvelle différenciation des versions d'équipement chez DS Automobiles. La nouvelle DS 4 Hybride et la nouvelle DS 3 Hybride seront disponibles dans les spécifications "PALLAS" et "ÉTOILE". Les commandes pour les deux versions ouvriront en France dans les semaines à venir, mais le constructeur n'a pas encore annoncé de prix.