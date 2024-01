Aujourd'hui, la gamme DS compte quatre modèles : les SUV DS 3 et DS 7 (le premier offrant une motorisation 100% électrique), et les berlines hybrides DS 4 et DS 9. Mais il faut désormais s'attendre à du changement pour les prochaines années, après une étonnante déclaration de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, sur France Inter la semaine passée.

En évoquant la production de véhicules électriques sur le sol français, qui a atteint les 200 000 exemplaires en 2023, Roland Lescure a évoqué les futurs modèles zéro émission qui sortiront des usines de l'Hexagone, avec notamment la R5 et le E-3008, mais aussi un nouveau modèle DS...

"En 2027, du fait des projets qui sont déjà dans les cartons – la Renault 5, la 3008, la DS Crossover –, on va avoir un million de véhicules assemblés en France, produits en France."

Il s'agit tout simplement de la première fois que ce modèle DS est évoqué. Selon L'Argus, le crossover exclusivement électrique prendra la place du DS 3 en 2026, avec un allongement du véhicule en plus du changement de carrosserie. D'après nos informations, il s'agira d'un grand SUV reposant sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, qui peut accueillir des batteries allant de 87 à 104 kWh. Il pourrait par ailleurs être apparenté au futur Peugeot 5008.

Que proposera DS en 2024 et 2025 ?

DS ayant annoncé qu'il ne produira plus que des modèles 100% électriques, les prochaines sorties du constructeur seront donc exclusivement des modèles à batterie. La nouvelle DS 4 E-Tense, aujourd'hui proposée avec des motorisations diesel, essence et hybride rechargeable, sera lancée cette année.

Selon L'Argus, deux modèles suivront : le DS 8 (dérivé du concept-car Aero Sport Lounge de 2020) fin 2024 et la deuxième génération du DS 7 d'ici la fin de l'année prochaine. Rappelons qu'une batterie de 98 kWh pour une autonomie WLTP dépassant les 700 km ont été promises par DS pour le futur DS 8.