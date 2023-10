Bien qu'il faille encore attendre un peu avant la présentation officielle, Lancia dévoile peu à peu des informations relatives à son nouveau vaisseau amiral. Jusqu'à présent, ce que nous savions avec certitude concernait l'usine - celle de Melfi, où quatre autres modèles du groupe Stellantis seront produits - le nom, avec le retour de la Lancia Gamma, et la plate-forme utilisée, la STLA Medium. Une autonomie d'environ 700 km est donc prévue. Voici maintenant de nouveaux détails officiels : les dimensions de la nouvelle Lancia Gamma et le style de sa carrosserie.

Grande, spacieuse et luxueuse

Le nouveau vaisseau amiral de Lancia mesurera 4,70 mètres de long - comme une BMW Série 3, pour être exact - et sera doté d'une carrosserie fastback, reprenant celle vue (pour rester dans la maison Stellantis) sur la Citroën C5-X. Pas une berline classique donc, mais une sorte de grand coupé avec un arrière à hayon, pour un accès plus facile et plus aisé au coffre.

Lancia Pu+Ra HPE concept

Nous avons donc la confirmation de ce qui était déjà une rumeur depuis un certain temps. Il est encore trop tôt pour savoir comment la nouvelle Lancia Gamma sera caractérisée dans le détail, même si certains éléments seront repris du concept Pu+Ra HPE, à commencer par la face avant avec l'éclairage en coupe, un hommage aux Lancia du passé.

Un intérieur purement italien

Du prototype présenté il y a quelque temps, le nouveau vaisseau amiral de Lancia devrait également reprendre l'intérieur. Il ne faut pas s'attendre à des sièges aussi spéciaux, mais l'ambition est de recréer un salon, sur roues. Confort et souci du détail au plus haut niveau, comme l'impose l'appartenance à l'univers premium de Stellantis, aux côtés de DS et d'Alfa Romeo.

L'équipement ne devrait pas manquer de revêtements spécialement conçus, d'une console centrale en forme du meuble et d'un système d'infodivertissement avancé.

Lancia Pu+Ra HPE, gli interni

Les homologues DS et Opel de la gamme seront également produits à Melfi, ainsi qu'un SUV DS et la Jeep Compass de nouvelle génération. Tous les modèles seront basés sur la plateforme STLA Medium, conçue pour accueillir à la fois des groupes motopropulseurs électriques et thermiques.

Un changement de rythme marqué pour l'usine, actuellement engagée dans la production de la Fiat 500X et de la Jeep Renegade. Des modèles à succès qui permettent aux lignes d'être pleinement opérationnelles. Quelque chose que les fastbacks premium et 100% électriques ne peuvent certainement pas garantir, du moins à l'heure actuelle.