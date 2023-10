D'un point de vue technique, le futur électrique de l’automobile ne suscite pas beaucoup d’émotions chez les clients et surtout les passionnés. Les points clés étant relativement similaires, les constructeurs tentent d’autres moyens pour se différencier. Qu'il s'agisse d'un design spécial ou d'un retour aux anciens noms de l'histoire d’une marque.

À titre d’exemple, BMW a présenté son Concept Neue Klasse au salon de Francfort 2023, et Ford aurait l'intention de redonner le nom Capri à un SUV électrique. Voici dix autres voitures dont la dénomination nous a fait plonger dans les archives.

Alfa Romeo 33 Stradale

Un exemple assez récent et qui a fortement attiré l'attention le retour de l’Alfa Romeo 33 Stradale. Même si sa base vient de la Maserati MC20, les designers sont parvenus à créée une carrosserie rétro accrocheuse. Son apparence rappelle la Tipo 33 Stradale, qui a fait ses débuts en 1967 en tant que rare version routière d'une voiture de course.

Que ce soit la nouvelle ou l'ancienne version, les deux Alfa ont un look de dingue.

BMW XM

XM était à l'origine le nom du modèle haut de gamme de Citroën, qui a hérité du CX de 1989. Mais depuis fin 2022, les deux lettres sont apposées sur le gros SUV hybride rechargeable de BMW M. Comment ça ? Eh bien, chez BMW, X fait référence aux SUV tandis que le M va de soi. En contrepartie, Citroën peut appeler ses modèles C5.

La Citroën XM a été produite entre 1989 et 2000.

Fiat 600 Électrique

À partir de 1955, la première Fiat 600 à moteur arrière a rendu l'Italie mobile, et ses modèles sous licence ont également connu un grand essor en Espagne et en Yougoslavie. En 1998, le successeur de la petite Cinquecento s'appelait d'abord Seicento, puis 600. Aujourd'hui, le numéro fait son grand retour sur cette version électrique. L'objectif n'est d’ailleurs pas seulement d'éveiller la nostalgie, mais aussi de créer une distinction plus claire par rapport à 500, au lieu de 500X.

La Fiat 600 a connu trois générations.

Ford Puma

Vous vous pouvez de ce petit coupé sport que Ford a produit entre 1997 et 2001, sur la base de la Fiesta, et annoncé avec Steve McQueen ? En 2019, le nom est revenu, mais désormais sur un véhicule complètement différent. Après tout : le Puma actuel, un petit SUV, est également basé sur la Ford Fiesta.

Ford Bronco

Aux Etats-Unis, Ford surf également sur la vague rétro. 25 ans après la fin de la Bronco originale, la marque a lancé un nouveau véhicule tout-terrain avec ce nom classique. Mais ce n'est pas tout : son design rétro est basé sur la Bronco de 1966. Cette nouvelle version est également disponible en Europe, mais à titre limitée.

la première génération de Ford bronco a perduré pendant onze ans, de 1966 à 1977.

Lancia Delta

La marque Lancia repart et parmi ses nouveautés, la marque lance enfin une nouvelle Delta sur le marché bien que jusqu’à présent, on en sache peu. La Delta était autrefois une voiture compacte, mais à l'avenir, elle pourrait être classée comme un SUV entre l’Ypsilon et la Gamma.

Voici une édition limitée à 400 unités de la Lancia Delta originale : la Delta Evoluzione Martini 5.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Look rétro (très réussi) et nom rétro : en 2021, la Lamborghini Countach LPI 800-4, limitée à 112 exemplaires, a repris le design de l'une des plus grandes légendes de la marque. De 1974 à 1990, Lamborghini a produit la Countach, extrêmement populaire. Le nom "Countach" provient d'une expression d'argot piémontais signifiant "fabuleux". On comprend pourquoi.

Entre la Countach et la F40, on vous laisse choisir...

Mitsubishi Colt

Un nom rétro, mais pas de look rétro du tout : une bonne dizaine d'années après la dernière génération de modèles, Mitsubishi ramène l'une de ses icônes. En 1978, la première véritable Colt a marqué le début d'une ère de petites voitures japonaises robustes et abordables, en concurrence avec la Golf de Volkswagen. La nouvelle Mitsubishi Colt, en revanche est, incontestablement, l’actuelle Renault Clio avec une partie avant modifiée.

La Mitsubishi Colt Turbo développait 105 ch.

Opel Manta

À partir de 2028, la marque Opel souhaite n’avoir dans sa gamme que des voitures 100% électriques. Y compris un modèle au nom célèbre, du moins en Allemagne : Manta. Le croquis d'un SUV de taille moyenne a fuité et son apparence ne rappelle en rien les premiers modèles de sport. La future Opel Manta sera probablement étroitement liée à la nouvelle Lancia Gamma et utilisera, comme elle, la nouvelle plateforme STLA du groupe Stellantis.

L'objectif de l'Opel Manta d'origine ? Aller concurrencer la Ford Capri.

Renault 4 et 5

Le duo de voitures électriques rétro le plus connu actuellement sont les nouvelles éditions des Renault 4 et 5. Ici, nous les considérons encore comme des prototypes : la nouvelle Renault 5 arrivera sur le marché en 2024. Visuellement, elle s'inspirera fortement du modèle précédent et les fans reconnaîtront des éléments de la célèbre R5 Turbo.

Cette R5 Turbo a été vendue pour 166 880 € !

La future Renault 4 n'arrivera qu'en 2025, au plus tôt, mais hormis le nom et certains emprunts visuels elle n'a pas grand chose en commun avec le modèle précédent.

La Renault 4 a été produite, en France, durant 31 ans (1961-1992).

L'ancienne Renault 4 est sortie des chaînes de montage de 1961 à 1992, et la Renault 5 entre 1972 et 1996. Toutes deux se sont vendues à plus de 17 millions d'unités. Il n’est donc pas étonnant que la marque française sorte de sa grotte, ses deux icônes.